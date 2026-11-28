Termina neste sábado (28) a oitava edição do Festival Pautas Sociais, iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc) que está sendo realizada em Aracaju (SE).

Com o tema Desenvolvimento Comunitário: Saberes, Quereres e Fazeres, o encontro reúne representantes comunitários de 25 estados para uma programação voltada à troca de experiências, atividades culturais e construção coletiva de propostas para os territórios.

O evento é gratuito e aberto ao público. O arquiteto e urbanista baiano Raimundo Cavalhier, pesquisador, fotógrafo e liderança do Quilombo do Buri, conduz a vivência Trançado da Palha com Registros Fotográficos, atividade que une saberes tradicionais, memória e expressão artística.

O festival promove o diálogo entre comunidades tradicionais e populares, destacando iniciativas construídas a partir das realidades locais e da participação de seus moradores. A proposta é dar visibilidade a vivências que contribuem para o fortalecimento de vínculos comunitários, a preservação das identidades culturais e a geração de oportunidades. O encontro também dará visibilidade a experiências relacionadas à valorização da cultura indígena, à preservação da memória quilombola, ao fortalecimento do artesanato, à economia solidária e à defesa dos territórios tradicionais.

Programação

Neste sábado, o Tenda Saberes, Quereres e Fazeres reunirá oficinas, vivências, apresentações artísticas, rodas de conversa e feira de artesanato. O público poderá conhecer iniciativas ligadas à geração de renda, à cultura popular e aos fazeres tradicionais por meio de atividades como dança circular, trançado de palha, modelagem em argila, renda de bilro, confecção de indumentárias do maracatu, artesanato amazônico e gastronomia regional, com preparações como tacacá e brigadeiro de cumaru.

A programação deste sábado será das 9h às 18h, no Hotel Sesc Atalaia (Avenida Santos Dumont, 737 Atalaia)

Tenda Saberes, Quereres e Fazeres

A tenda inclui realização de oficinas, vivencias, rodas de conversas, apresentações artísticas, feira de artesanato e outras atividades de integração e representações comunitárias.

A programação completa está no site do Sesc.

Tags:

Aracaju | Encontro | Lideranças Comunitárias | saberes tradicionais