Para marcar os 80 anos de Conceição Evaristo, a obra completa da escritora será reunida pela primeira vez em uma edição especial.

Como parte das comemorações, foi lançado o Box Conceição Evaristo (editoras Malê e Pallas), celebrando uma trajetória que começou a ganhar projeção nos anos 1990, quando seus contos e poemas estrearam nos Cadernos Negros, publicação independente fundada em 1978 e assumida pelo coletivo Quilombhoje dois anos depois.

São nessas primeiras publicações que a escritora Jéssica Moreira encontra justamente um guia e um mantra. Jéssica é autora de VÃO: trens, marretas e outras histórias (Patuá) que, assim como Conceição, cresceu cercada pelas histórias familiares, pela oralidade e pela vivência na periferia da cidade.

Eu me sinto forte para escrever hoje porque, um dia, Conceição Evaristo e outros escritores e escritoras contemporâneos a ela tiveram a audácia e coragem de criar os Cadernos Negros, disse.

Os Cadernos Negros nos mostram que, muitas vezes, ao não fazer parte do banquete, devemos criar o nosso próprio banquete. Com independência e perseverança, eles resistem até hoje, a caminho dos 50 anos, acrescentou.

Já os romances de Conceição chegaram na década seguinte: Ponciá Vicêncio (2003) pela Mazza e Becos da memória (2006) pela Editora Mulheres. O box torna mais incontornável, explícito, o que tantos já sabem: Conceição Evaristo, ao lado de grandes nomes como Toni Morrison, Paulina Chiziane, Maryse Condé e Octavia E. Butler, é uma das maiores escritoras da literatura mundial, declarou Vagner Amaro, editor da Malê.

A ativista e pesquisadora Angela Davis, em sua participação na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip0 em julho deste ano, já havia afirmado que Conceição e a escritora Toni Morrison estavam no mesmo patamar de relevância.

Toni Morrison nos mostrou que a experiência branca não é universal., afirmou Davis, ao citar a única mulher negra a receber um Prêmio Nobel de Literatura, em 1993.

Ao comentar o conceito literário de escrevivência, criado por Evaristo, a ativista lembrou que demorou muito tempo para o reconhecimento de que as pessoas negras precisavam contar e compartilhar as próprias histórias.

Continuidade de um legado

O lançamento da coletânea "A gente combinamos de escrever" (Editora Malê), que também integra as homenagens pelos 80 anos de Conceição Evaristo, reúne dez contos inéditos de escritores brasileiros contemporâneos inspirados em seu universo literário. A publicação revela o impacto do trabalho da autora em novas criações e em novas gerações de escritores.

A frase-manifesto a gente combinamos de não morrer, que inspirou o título da coletânea, é o grito de sobrevivência na juventude ecoado por Dorvi, personagem criado por Evaristo em Olhos DÁgua (Pallas). Os contos são assinados por nomes como Calila das Mercês e Itamar Vieira Junior, além de Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro, que também são organizadores do livro.

O legado dela é abrir muitas possibilidades de texto, de trabalho com a linguagem, de apropriação das palavras, de criação de novos termos, afirmou a Eliana Alves Cruz. A entrevistada lembrou dos nomes de seus personagens: são absolutamente fascinantes.

Ana Davenga, Dorvi, Maria-Nova são nomes muito inventivos, saídos da cultura popular, saídos do pertencimento dela, de uma Minas Gerais também da infância da Conceição, observou Eliana. São tantas camadas que ela traz de perspectiva para nós que ela se torna uma autora importantíssima para a história da literatura nacional, concluiu.

Minha voz ainda ecoa

O poema Vozes-Mulheres, um texto de cabeceira para Jéssica Moreira, a inspirou na feitura do seu próximo livro de poesia, cujo título provisório é Uma pele propensa a ferver. Como jornalista e escritora, ela relata que um de seus propósitos na vida é materializar em palavras o que as mulheres antes dela não puderam verbalizar.

"A voz de minha bisavó

ecoou criança

nos porões do navio.

A voz de minha avó

ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado rumo à favela

A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue"

(Vozes-mulheres, de Conceição Evaristo)

Minha avó paterna foi uma mulher da roça e dona de casa. Minha avó materna foi cozinheira, passadeira e morreu atravessando a rua enquanto ia levar a roupa passada para a patroa. Minha mãe é aposentada hoje, mas foi empregada doméstica, manicure e costureira, contou Jéssica.

Inspirada, e referenciando o Vozes-Mulheres, a autora criou seus próprios versos sobre as peles das mulheres que vieram antes dela. Conceição, ela que também foi empregada doméstica, é quem nos dá uma permissão amorosa e afetiva de que, sim, nossas vivências devem estar escancaradas em todas as páginas, afirmou Jéssica.

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