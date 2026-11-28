Lançado em outubro deste ano pela gravadora Azul Music, o trabalho reúne onze composições para violino e piano, interpretadas pelo violinista Emmanuele Baldini e pela pianista Mariana Virgilli.

Tendo como ponto de partida o poema Dois Horizontes, escrito pelo próprio compositor, o disco apresenta uma narrativa musical sobre a descoberta do amor, ambientada em Buenos Aires. Organizadas em onze movimentos, as obras exploram uma linguagem pós-romântica, marcada pelo protagonismo da melodia e pelo diálogo entre os instrumentos, que alternam vozes e contrastes expressivos.

Entre as composições selecionadas para o programa estão A Faceless Destiny, Time Will Not Wait for You, Someone Who Had Not Yet Learned to Love, Dance of Memory, I Need You e Two Horizons, faixa que dá nome ao álbum.

Nascido em São Paulo, em 1964, Pedro Eleftheriou é compositor, poeta, produtor artístico e engenheiro de áudio. De origem greco-brasileira, desenvolve uma trajetória de mais de quatro décadas, aproximando música e poesia em uma produção marcada pela intensidade emocional e pela experimentação estética.

Além das obras de Two Horizons, o programa apresenta duas faixas de outro lançamento da Azul Music: Opus 5: Resonance, com composições inéditas para harpa, viola e flauta, interpretadas por Rogério Wolf, Peter Pas e Sole Yaya.

Sobre o Música e Músicos do Brasil

O programa Música e Músicos do Brasil, da Rádio MEC, é dedicado à divulgação da música de concerto brasileira. A atração apresenta obras de compositores de diferentes épocas, além de gravações e interpretações que valorizam a diversidade da produção musical do país.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que contribui para a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp, enviando mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Música e Músicos do Brasil Álbum Two Horizons, de Pedro Eleftheriou

Data: sábado, 28 de novembro de 2026

Horário: 19h

Emissora: Rádio MEC

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