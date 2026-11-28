Até este domingo (29), o Rio de Janeiro recebe, das 11h às 21h, cerca de 300 artesãos, mestres, associações e cooperativas de 23 estados do Brasil e do Distrito Federal, além de coletivos indígenas e quilombolas no Festival Arpoarte. É a primeira edição da feira nacional de arte popular e artesanato brasileiro, que agora ocorre na capital fluminense.
Com ingressos grátis, o público tem contato direto com os artistas nos estandes montados no Pier Mauá, região portuária do Rio.
O Festival Arpoarte tem o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), vinculado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), da Prefeitura do Rio de Janeiro e das secretarias Municipal de Educação e de Estado de Turismo. O festival conta com recursos captados por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, do Ministério da Cultura.
A diretora de Artesanato e Economia Criativa do Memp, Ana Beatriz Ellery, disse que nos estandes do PAB, que representa 23 estados e o Distrito Federal, a expectativa de faturamento dos artesãos é de mais de R$ 4 milhões. Só no primeiro dia do festival, que começou na quinta-feira (25), teve estado que vendeu R$ 218 mil. A avaliação do público também é positiva.
A diretora de Artesanato e Economia Criativa do Memp, Ana Beatriz Ellery,diz que expectativa de faturamento é de R$ 4 milhões - Foto Pedro Souza/Memp
Ontem a gente conversou com vários e todos disseram que o Rio de Janeiro precisava de um espaço desse, uma feira nacional com todas as diversidades culturais como nesta mostra da arte brasileira como um todo. Eu entendo que para os dois lados, para o público e para o expositor, afirmou em entrevista à Agência Brasil, adiantando que já está no radar da diretoria fazer a segunda edição do festival no Rio em 2027.
Para participar do evento, os artesãos se inscrevem nos editais de chamamento público para a realização da feira. Os trabalhos são avaliados pelos curadores estaduais do PAB e os mais bem pontuados entram para o programa, que atualmente tem 280 mil artesãos inscritos. Ho
je ele é formalizado por meio da carteira nacional do artesão, que é a carteira profissional desde a Lei nº 13.180, de 2025.
A região com maior percentual de artesãos formalizados, segundo Ana Beatriz Ellery, é a Nordeste, seguida do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul, mas o maior número de inscritos é na Região Mordeste.
A intenção, de acordo com a diretora, é que os artesãos consigam achar mercado após participarem dessas feiras, como ocorreu com a presença de representantes da categoria nos dois primeiros dias do Arpoarte. Sempre que a gente traz um artesão para uma feira nacional é com a perspectiva de que ele comece a caminhar sozinho, que saia dessa feira aqui com uma encomenda que seja para dois, três, quatro meses por um lojista ou mesmo por aquele consumidor final que vem à feira e gosta do produto. Sempre a nossa expectativa é que não morra o mercado nessa feira e possa ampliar o horizonte dele, afirmou.
Rodney Paiva Ramos tem 63 anos, é amazonense, mas há 23 anos se mudou com o marido para Rio Branco, no Acre. Em 2004, por meio de um curso da Fundação Bradesco, começou a se interessar pelo artesanato e não parou mais. Foi se aprimorando ao longo dos anos e tem orgulho de produzir biojóias com sementes da sua região, como açaí e jarina, e com madeira de reaproveitamento.
Quando começou a trabalhar, a artesã enfrentou dificuldades, porque não conseguia ter aceitação para expor as suas peças em eventos e catálogos do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). O problema, conforme explicou, era o acabamento e a falta de identidade regional. Eu trabalhei tudo isso, a técnica de melhoramento do produto, de acabamento perfeito e qualidade das peças. Hoje eu consigo passar pelos editais por causa disso, lembrou, acrescentando que o marido, que era mecânico, começou a trabalhar com ela, hoje é artesão e se tornou seu funcionário.
Sou eu e ele, só nós dois, mas a gente trabalha muita coisa bonita, disse em entrevista à Agência Brasil.
Em 2012, recebeu o prêmio excelência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) na Escola de Arte de Montevidéu com o colar Cores da Mata, que após essa primeira premiação passou a ser o nome da marca do seu artesanato. Outros destaques vieram depois como o Top 100 Sebrae, em 2015, e neste ano voltou a conquistar a premiação, mas com o colar Catraia da coleção rios amazônicos. Tem dois metros de tamanho e uns barquinhos, tem a castanha, a semente da seringa, contando um pouco da história do estado do Acre, disse.
Fora do Brasil, em 2024 foi selecionada para integrar o Catálogo Internacional de Artesanato Homo Faber. É um guia online para a criatividade e o artesanato criado pela Fundação Michelangelo, instituição sem fins lucrativos com sede em Genebra, na Suíça. Rodney já teve também sua arte exposta em Portugal e na França.
A artista não tem o que reclamar do Arpoarte. Eu estou amando, está tendo muita saída. Graças a Deus estou vendendo muito bem as peças exclusivas com madeira, sementes. Não é porque eu faço, mas os acabamentos são perfeitos, disse sorrindo, destacando que com o faturamento vai poder cobrir o investimento que fez na compra de passagens e hospedagem para estar presente à feira.
O artesanato tem garantido o sustento. Eu vendo bem. Na primeira vez em que participei da Fenearte [Feira Nacional de Negócios de Artesanato] e tinha ganhado o TOP 100, eu comprei o meu carro.
Em 2025, comprei minha placa solar e assim minha casa foi toda construída com o dinheiro do artesanato. É uma casa boa de três quartos. Tem uma oficina que construí para trabalhar, relatou, acrescentando que vai construir um ateliê para transmitir o seu conhecimento a outras pessoas. Esse é o meu projeto, espero que dê certo.
Josy Medeiros tem 61 anos e há 55 mora em Brasília. Começou a desenvolver a arte depois de se aposentar como professora historiadora e criar um grupo de trabalho de artesanato e capacitando artesãs em 2013. O bordado livre com que trabalha, segundo ela, remete à sua ancestralidade nordestina. Todos os meus desenhos são autorais, nenhum de internet. Trabalho com coleções só do cerrado. São roupas, vestidos, saias, afirmou.
Eu sou nordestina e filha de nordestina. Minha mãe foi bordadeira, costureira e professora também. O fazer a mão sempre esteve presente na minha casa. Sou de Caicó [município brasileiro pertencente ao estado do Rio Grande do Norte], onde minhas tias bordavam enxovais. Fui criada entre linhas e agulhas. Sempre tive paixão pelo feito à mão.
Na pandemia, Josy deixou o trabalho um pouco de lado, desestimulada pela perda da mãe. Com a pandemia, tudo mudou.
A artista está gostando de participar do Festival Arpoarte. Muito interessante. Um trabalho muito bacana. Estou achando muito respeitoso com o artesão, um carinho muito grande dos curadores do evento.
Como tem costume de participar de muitos eventos no Nordeste, estava receosa de trazer seu trabalho para o Rio, onde nunca tinha exposto. Eu não sabia que o meu produto seria abraçado pelas cariocas, mas está sendo bem bom. Para mim, é uma grata surpresa. Está sendo muito bom para o feito à mão que hoje é o novo luxo.
Festival Arpoarte de Artesanato inclui exposições, oficinas e bate-papos, entre outros eventos - FotoPedro Souza/Memp
Além da feira, a programação inclui exposições, oficinas, bate-papos, performances artísticas, gastronomia e apresentações musicais. Neste sábado, vão para o palco Miguel Bezerra, Escola Aturiá e Samba que Elas Querem. Amanhã (30), domingo, será a vez do Meu Samba é Assim, a Bateria da Estação Primeira de Mangueira e da Roda de Capoeira.