Na minha casa faltava comida, mas não faltava conversa. A lembrança da infância, contada por Conceição Evaristo, revela a origem de uma das principais vozes da literatura brasileira. Imersa em memórias e relatos de sua família, a menina descobriu na escrita um modo de acessar o mundo e dar forma a experiências que permaneceram à margem das narrativas literárias por muito tempo.
A minha escrita é muito devedora das histórias que eu escutava. Minha mãe contava histórias, meus tios contavam histórias. Esse acúmulo de história, essas possibilidades também de observar o mundo, isso tinha de desaguar de alguma forma., disse Conceição Evaristo, em entrevista à Agência Brasil.
Às vésperas de completar 80 anos, em 29 de novembro, a escritora mineira lembra seu primeiro prêmio literário, recebido ainda na infância. O meu processo de escrita começa, eu diria, de menina. Tanto é que ganhei um prêmio de literatura nas provas finais da quarta série.
Além do contato com os livros, a literatura de Conceição nasce também da tradição oral, que tem presença marcante em sua formação. Elementos como memória, ancestralidade e vivência coletiva, especialmente de mulheres negras, compõem sua criação literária e ajudam a compreender o conceito de escrevivência, desenvolvido pela escritora.
Desde muito nova, ela conta, já observava a pobreza e as condições de vida ao seu redor. Conceição nasceu na periferia da cidade de Belo Horizonte, na extinta comunidade do Pindura Saia, onde viveu sua infância e parte da juventude.
Escritora participa de ensaio geral da ópera Conceição Evaristo: Uma ópera Escrevivência no Teatro São Pedro - Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Mais tarde, ingressou na Juventude Operária Católica (JOC), cujas premissas incluíam transformar a realidade, e no Movimento Negro, onde ampliou sua percepção sobre racismo. Conceição explica que essas experiências foram fundamentais para sua compreensão do mundo.
Sem sombra de dúvida, isso vai influenciar na minha literatura. Isso faz com que eu também me aprofunde na escrita e procure justamente criar personagens e conceber narrativas diferentes das que eu lia até então sobre nós negros, disse. Com isso, ela subverte padrões que historicamente restringiram a representação da população negra na literatura brasileira.
Conceição em Jéssica
As vivências que formaram Conceição continuam presentes na formação de escritoras negras de outras gerações, que também encontraram na literatura sua forma de expressão. É o caso de Jéssica Moreira, autora de VÃO: trens, marretas e outras histórias (Patuá), que, assim como Conceição, cresceu cercada pelas histórias familiares, pela oralidade e pela vivência na periferia da cidade.
Eu também não cresci rodeada de livros, mas das histórias trazidas pela oralidade de uma família periférica de São Paulo, contou Jéssica Moreira, jornalista e escritora. Cresci com meus pais, avós, tios e primos em um grande quintal com uma simbologia enorme dos morros da malandragem, das rezas da minha avó, de cada cutícula que minha mãe, manicure, tirava no salão improvisado no fundo de casa, lembrou.
A identificação se manifesta também a partir dos textos de Evaristo, como o poema Meu Rosário. Na pandemia, esse poema me salvou algumas vezes do luto, da tristeza e da solidão. Eu recorria aos escritos de Conceição para sonhar o mundo de fora e não esquecer as raízes do mundo de dentro.
"Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques do meu povo
e encontro na memória mal adormecida
as rezas dos meses de maio de minha infância"
Meu Rosário, do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos (Malê, 2008)
"Entre o terço e o bordado vão as mãos de minha mãe. Costurando caminhos na vertigem silenciosa da sala. As aves. Marias solitárias dentro de seus quintais. O portão da rua trancado pra vida. A vida dando pausa pra não deixar de viver. Linha por linha, as mãos suavizam as dores de hoje, tanto medo de amanhã. O canto mais fundo da casa são as mãos da minha mãe. Circulam um pano sem nome, sem pai, sem vó, sem tio, sem tia. Os dedos duros amolecem. A linha remendada dá mais uma volta ao sol. Sobrevivemos.
Entre o Terço e o Bordado, de Jéssica Moreira
Escrevivência: um grito de liberdade
Para explicar a dimensão histórica do conceito de escrevivência, Conceição parte da imagem das mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro da casa-grande, as mães pretas. Essas mulheres cuidavam das crianças brancas, cozinhavam, faziam os trabalhos domésticos e tinham ainda seus corpos submetidos à violência sexual dos senhores.
Conceição Evaristo, durante ensaio da Ópera Escrevivência no Teatro São Pedro - Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
A palavra dessas mulheres, quando contavam histórias às crianças, também estava submetida à lógica da escravização, já que essa era mais uma função imposta a elas.
Até a erudição dessa mulher cumpria uma função dentro do processo de escravização. Por isso a frase nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande e sim para acordá-los dos seus sonos injustos, explica Conceição, o que traz um aspecto político do conceito.
A escritora estabelece uma relação entre essa experiência histórica e a escrita contemporânea das mulheres negras. Tudo que ficou guardado, tudo que foi obrigado naquela mulher, hoje surge como um grito de liberdade. O nosso verbo hoje é solto. Não é mais aquela palavra que era destinada à casa-grande.
A escrevivência traz esse fundamento histórico, quando se retoma a história da escravização, e traz um fundamento ancestral, como se a nossa escrita hoje fosse momento de redenção. A fala obrigada das escravizadas dentro de casa está na raiz da nossa fala hoje, que é livre, ressaltou Conceição.
A dimensão política na escrita de Evaristo não se sobrepõe à dimensão estética e literária. Segundo a escritora Eliana Alves Cruz, Evaristo fala de violências e experiências dolorosas, mas transforma essas vivências em literatura por meio de uma linguagem poética e primorosa.
Essa é a marca principal dela: um cuidado absoluto com as palavras e uma lealdade ímpar com a poesia, ressalta Eliana. Ela explica que há um capricho com a construção do texto, um capricho em honrar também as suas origens, mas de uma forma absolutamente sofisticada. Tem uma intencionalidade em cada texto, em cada história, em cada frase que constrói, destacou Eliana, que é também amiga de Conceição.
Memória e ficção
A relação entre memória e literatura permite reconstruir, de forma simbólica, vivências da população negra que foram invisibilizadas ou impossibilitadas pela violência histórica. Conceição lembra que os afro-brasileiros desconhecem suas origens familiares e geográficas. Nós não temos noção de que lugar a gente veio do continente africano.
Nesse contexto, a ficção ocupa o espaço das lacunas históricas. É nesse espaço vazio que a memória pode criar narrativas, diz a escritora. Ela acrescenta que a ficção é uma forma também de expurgar uma dor, a qual definiu como ancestral.
É nesse espaço do desconhecimento, do vazio histórico, do esquecimento - que não é nem esquecimento, porque você esquece aquilo que conheceu. Nós nem conhecemos, explicou. No entanto, ressalta que sua produção literária também ultrapassa o passado histórico, e incorpora vivências cotidianas e do tempo presente da população.
Para exemplificar essa relação, Evaristo cita: o que está escrito em Becos da Memória nada é verdade, mas também nada é mentira, entende? Como a memória esquece, a ficção entra como possibilidade de inventar uma relembrança. Literatura e memória se conjugam, se aliviam uma à outra.
A criação de Ponciá Vicêncio
Ponciá Vicêncio eu escrevo logo após o momento da passagem de meu marido. Embora a narrativa não seja autobiográfica, Conceição dedica o romance à irmã mais velha, que enfrentou um processo de adoecimento semelhante ao vivido pela personagem. A escritora conta que a irmã nunca leu essa obra.
A trajetória da personagem representa um percurso de perdas, distanciamentos e busca por identidade e pertencimento. Só que Ponciá ressurge plena, a ancestralidade se realiza nela.
Eu fico pensando que talvez, no nível do inconsciente, eu coloque essa busca da personagem para preencher um vazio, uma incompreensão que eu tive da vida naquele momento diante da morte, mencionou.
A escritora compartilhou, durante a entrevista, uma reflexão sobre esta que é uma de suas obras mais conhecidas. Eu estou falando com você e estou pensando isso aqui agora, porque quando a gente está escrevendo não pensa muito no que pode ser. Mas depois você volta para o texto como leitora para entender também o que criou ali.
Homenageada em vida
Autora consagrada - Personalidade Literária do Ano no Prêmio Jabuti 2019 e homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty em 2018 -, Evaristo tem recebido uma série de homenagens para celebrar sua vida e sua carreira. No carnaval deste ano, ela inspirou o enredo da escola de samba Império Serrano, no Rio de Janeiro.
Escritora comemora 80 anos com programação em São Paulo - Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Neste mês de seu aniversário, Conceição Evaristo: Uma Ópera Escrevivência estreou na capital paulista, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Em cartaz até domingo (29), no Theatro São Pedro, o recital percorre alguns dos momentos mais importantes vividos pela escritora.
Da plateia de um dos teatros de ópera e música clássica mais tradicionais da cidade, inaugurado em 1917, o público pode assistir à representação do nascimento de Conceição, de sua passagem pela escola e das dificuldades financeiras da família, além da paixão por seu companheiro Oswaldo e a morte precoce dele. A filha Ainá está não só representada na ópera, mas entra em cena cantando um poema escrito para ela por Conceição.
A escritora conta que recebeu a homenagem com gratidão e brinca com um termo mineiro, dizendo que está cheia de mitideza. Ela falou ainda do significado coletivo da iniciativa, como a possibilidade de apresentar a ópera às classes populares.
Para ela, celebrar uma mulher negra ainda em vida, por meio de uma ópera, representa também a possibilidade de abrir caminhos para outras iniciativas que possam democratizar uma linguagem artística historicamente pouco acessível. Elogiar uma mulher negra em vida, homenagear essa mulher por meio de uma ópera, destacou.
Conceição também celebrou o diálogo de sua produção literária com diferentes expressões culturais: o samba e a ópera.
É a minha criação literária dialogando, é possível ela ser apropriada por esses dois campos, por essas duas modalidades de arte, isso me deixa muito feliz, observou. A ópera é inspirada e adaptada a partir do texto da própria Conceição.
Para a escritora, a democratização também passa pela representatividade: uma história sobre uma mulher negra, escrita por uma mulher negra e levada ao palco por artistas negros. Eu acho que essa ópera é também um momento em que, didaticamente, se coloca um processo democrático na música, na arte, concluiu.