Em junho, Mendes propôs que o STF estabeleça uma Súmula Vinculante para deixar claro a inconstitucionalidade de projetos de lei que impliquem renúncia de receita ou concedam benefícios fiscais sem compensação financeira.

Nos últimos anos, esse tipo de proposta legislativa ganhou a fama de bomba fiscal, por comprometer o orçamento da União e o equilíbrio das contas públicas.

A edição de uma súmula sobre o assunto foi proposta após o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao se reunir com Fachin e Mendes e demonstrar preocupação com a aprovação de matérias de grande impacto fiscal pelo Congresso.

O julgamento da proposta de súmula vinculante sobre o tema está marcado para começar às 11h de 11 de dezembro no plenário virtual. Os ministros terão até as 23h59 de 18 de dezembro para votar de forma remota.

A análise pode ser interrompida por pedido de vista (mais tempo de análise) ou destaque (remessa para discussão no plenário convencional).

Entenda

A súmula vinculante é uma tese jurídica que consolida entendimentos alcançados pelo Supremo em casos passados. Caso aprovado, o enunciado deve ser seguido no julgamento de ações em todo o país, em qualquer instância.

"O art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplicase à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sendo inconstitucional a lei ou ato normativo que crie ou altere despesa obrigatória, conceda benefício fiscal ou implique renúncia de receita sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como sem a indicação das respectivas medidas compensatórias, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz o texto da proposta de súmula vinculante.

A proposta foi defendida pela Advocacia-Geral da União (AGU), afirmando que a edição de uma súmula sobre o tema assegura a prudência fiscal, em especial no caso de estados e municípios, que com frequência necessitam de resgastes da União para sanar as contas públicas.

A AGU propôs que a tese estabeleça a inconstitucionalidade não só de leis ou atos normativos já editados, mas que a súmula vinculante deixa claro também que até mesmo os projetos de lei que não apresentem fontes de recursos já sejam considerados inválidos.

Tags:

Pautas-bomba | stf