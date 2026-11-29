A produção original da emissora pública apresentada por Bruno Barros percorre as casas do Congresso Nacional ao visitar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, além de mostrar o Supremo Tribunal Federal.

Nas andanças por Brasília, o programa visita locais onde os representantes do povo exercem o poder em nome dos cidadãos. Dessa vez, com uma particularidade, no lugar de engravatados na frente da câmera, o programa procura outros personagens da capital. O seriado busca gente simples que ajuda a fortalecer a noção de cidadania.

O tour atravessa os corredores onde as leis que regem o país são criadas ou defendidas. A proposta é esclarecer como funcionam os bastidores do poder.

A atração compartilha relatos pessoais marcantes, informações relevantes e muitas curiosidades. No percurso, a equipe contempla obras de arte magníficas que fazem parte do mobiliário dos edifícios públicos do Distrito Federal.

Sobre a série

A quarta temporada da produção documental Meu Pedaço do Brasil traz sete episódios em Brasília. Com apresentação de Bruno Barros, a atração do canal público embarca para o Distrito Federal e destaca as principais características e curiosidades da unidade federativa que abriga a capital brasileira.

A nova leva de edições começa em Brasília ao revelar ângulos nunca antes notados pelo público. A série original da TV Brasil acompanha o desenho arrojado das superquadras do Plano Piloto e desliza pelas curvas características do trabalho de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

O programa destaca a arquitetura e o urbanismo da capital. Também mostra as atividades ao ar livre realizadas nos espaços públicos. Acompanha os pontos turísticos cívicos de Brasília. As artes e a música também marcam o Distrito Federal. Outro foco são as regiões administrativas.

Com direção de João Borsani, os episódios da nova temporada do seriado Meu Pedaço do Brasil ficam disponíveis no app TV Brasil Play. A produção ainda conta com horário alternativo na telinha da emissora às quintas, no horário nobre, às 22h.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba como sintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Meu Pedaço do Brasil

Domingo, dia 29/11, às 18h30, na TV Brasil

Domingo, dia 29/11, para segunda-feira, dia 30/11, às 2h30, na TV Brasil

Quinta-feira, dia 3/12, às 22h, na TV Brasil

Quinta, dia 3/12, para sexta-feira, dia 4/12, às 3h, na TV Brasil

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