Considerada uma das maiores vozes do samba, a cantora interpreta, durante a produção, sucessos do seu repertório autoral e grandes composições de ícones do gênero. O repertório inclui as músicas "Na hora que o bicho come", "Akareno", "Zumbiê" e "Edital". Ela ainda toca "As rosas não falam" no trompete.

O especial destaca o carisma, o talento e o suingue de Alcione numa fase decisiva da carreira. A atração resgata momentos marcantes da trajetória da sambista, com apresentações musicais, lembranças de suas raízes no Maranhão e passagens de sua vida artística internacional, incluindo viagens ao Japão e à África.

Sobre o Recordar TV

O programa Recordar TV leva ao telespectador conteúdos que representam momentos importantes da memória da televisão brasileira a partir de material preservado pelo canal público com os registros feitos na época da TVE do Rio de Janeiro.

Shows e grandes entrevistas musicais são revisitados em nova roupagem pela produção. O objetivo é tornar esses vídeos mantidos no acervo atraentes ao grande público e alvo da curiosidade daqueles que se interessam pelo panorama das mídias como um dos expoentes da cultura nacional.

Apresentada pela jornalista Marília Arrigoni, a atração propõe uma aproximação renovada com o arquivo ao valorizar gravações históricas de produções musicais. A sequência de edições privilegia a expressiva memória musical diversa, rara e exclusiva gravada pela emissora desde os anos 1970.

A temporada resgata apresentações de personalidades preservadas no acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que faz a gestão da TV Brasil. O projeto reconhece a obra de nomes como Luiz Gonzaga, Gal Costa, Baden Powell, Elis Regina, João Bosco, Elis Regina, Arlindo Cruz, Nara Leão, Elza Soares e Belchior, artistas que ajudaram a construir a história da música brasileira.

Os episódios partem de um olhar atento sobre o material para revelar o que há de singular em cada registro. O programa convida o espectador a uma viagem pela televisão de outras épocas com seus cenários, repertórios, conversas e maneiras de apresentar a música. A proposta é preservar a atmosfera e a espontaneidade dos encontros originais.

Com essa preciosidade no centro da narrativa, o Recordar TV traz um olhar diferenciado para imagens, sons e momentos que atravessaram o tempo. A faixa oferece uma nova experiência com esse patrimônio audiovisual para criar conexões entre aquelas sequências históricas e o público atual.

Oportunidade para que a memória da televisão brasileira ganhe vida e encontre o presente, o programa tem direção de Linei Lopes e roteiro de Paulo Fernandes. Nova produção semanal da emissora, o Recordar TV tem horário alternativo nas quintas, às 22h30, e pode ser acompanhado também no app TV Brasil Play.

Para as próximas semanas estão previstas edições temáticas do Recordar TV com grandes ícones da música, além de homenagens a artistas consagrados como João Bosco, entre outros que fizeram história na cena da cultura brasileira.

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Serviço

Recordar TV - domingo, dia 29/11, às 19h, na TV Brasil

Recordar TV - domingo, dia 29/11, para segunda-feira, dia 30/11, às 3h, na TV Brasil

Recordar TV - quinta-feira, dia 3/12, às 22h30, na TV Brasil

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