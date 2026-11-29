Com aumento de casos no estado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) retomou a divulgação do Panorama Covid, boletim epidemiológico que avalia indicadores da doença, como o número de atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a taxa de testes positivos.

De acordo com a secretaria, o número de solicitações de leitos manteve-se estável, o que sugere menor gravidade dos casos.

A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger contra a covid-19. Observamos que, apesar do aumento na circulação do vírus, as solicitações de leitos para pacientes com covid-19 e os óbitos não têm acompanhado esse ritmo. Para nós, isso significa um padrão de menor gravidade da sublinhagem que circula no estado, explica a superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, Luciane Velasque.

Durante este ano, a variante Ômicron permaneceu predominante entre as amostras analisadas. A partir do fim de agosto, conforme a secretaria, foi identificada a circulação da sublinhagem MC.10.1.7, que apresentou maior presença nas amostras de setembro e outubro.

Vacina

Até o dia 24 de novembro, foram aplicadas 721.950 doses da vacina em todo o estado. Em 2025, foram aplicadas 679.322, conforme dados de vacinação são do Ministério da Saúde.

O público-alvo é pessoas a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas, imunocomprometidas, trabalhadores da saúde, com comorbidade e com deficiência permanente com 12 anos ou mais.

Tags:

covid-19 | Rio de Janeiro