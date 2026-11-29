Segundo a PF e o STF, a prisão decorre da violação de medidas cautelares alternativas à prisão que haviam sido estabelecidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) em dezembro de 2025.

Investigação em curso

A Operação Compliance Zero apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e infrações contra o sistema financeiro nacional, no contexto de suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master.

Em nota, o STF informou que as medidas determinadas pela Corte foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e têm caráter estritamente cautelar, com o objetivo de preservar provas e garantir o andamento regular das investigações sobre as irregularidades vinculadas ao banco.

"A Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) informa que, no exercício temporário da relatoria dos procedimentos investigatórios relacionados ao Banco Master, foram deferidas algumas medidas cautelares requeridas pela Procuradoria-Geral da República (PGR)."

Caso Banco Master

O Banco Master tornou-se alvo de investigações após a identificação de operações financeiras consideradas suspeitas por órgãos de controle e investigação.

O caso ganhou maior repercussão em 2025, quando o Banco Central decretou a liquidação da instituição financeira. Entre os negócios analisados pelos investigadores está a tentativa de aquisição do Master pelo Banco de Brasília (BRB), operação que passou a integrar o conjunto de apurações sobre movimentações financeiras realizadas pela instituição.

As suspeitas envolvem possíveis mecanismos de ocultação de recursos, fraudes financeiras e outras irregularidades que podem ter causado impactos ao sistema financeiro nacional.

Processos no STF

Em dezembro de 2025, o ministro Dias Toffoli decidiu levar para o STF os processos relacionados às investigações do Banco Master. Com isso, as decisões envolvendo medidas cautelares e demais providências relativas aos investigados deixaram de tramitar no TRF1.

Desde então, os desdobramentos do caso passaram a ser conduzidos sob supervisão da Suprema Corte.

A nova prisão preventiva representa mais um capítulo da Operação Compliance Zero, que chega à sua 11ª fase tendo como principal eixo a apuração de possíveis crimes financeiros ligados às atividades e transações do extinto Banco Master.

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