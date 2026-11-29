A organização não governamental monitora e divulga dados sobre violência armada e crime organizado no Brasil.

De acordo com Cecília, o novo ministério terá o desafio de coordenar políticas em diálogo com os governos estaduais, de diferentes espectros, e dissipar divergências.

Para ela, os governadores precisam compreender que as novas políticas nacionais são uma chance de corrigir problemas históricos de cada território e melhorar a vida das pessoas mais atingidas pela violência.

"Isso não é uma redução do poder [dos estados, de governadores]", afirmou. "Isso [o ministério] é um trabalho conjunto para resolver os problemas nos estados, os nossos problemas juntos", complementou a jornalista e também integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O tema foi debatido em evento sobre políticas de segurança e justiça, organizado pelo Núcleo de Pesquisa Dara Dados, da Universidade do Rio de Janeiro (Uerj), na capital fluminense, na semana passada.

A nova pasta da Segurança Pública será criada pelo governo federal no âmbito da PEC da Segurança Pública, que foi aprovada no início de novembro pelo Congresso Nacional.

Porém, segundo Cecília, algumas atribuições do ministério levantaram críticas de governadores, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia.

Na época da tramitação da proposta, as resistências se concentraram no dispositivo que atribuía à União a elaboração do plano nacional de segurança pública e que deverá ser observado pelos estados e Distrito Federal. Essa proposta foi uma das prioridades do atual governo para a área.

De acordo com Cecília, o plano nacional é uma oportunidade de corrigir problemas antigos no país e aprimorar políticas públicas por meio, por exemplo, da padronização de dados de homicídio e mortes provocadas por agentes do Estado.

"O ministério vai determinar quais tipos de informações a gente vai produzir, e teremos, pela primeira vez, a oportunidade de produzir dados de maneira padronizada", avalia a especialista.

O combate ao crime organizado é uma das principais metas da PEC, que entra em vigor no fim do mês.

"Todos os governadores têm problema com isso, principalmente, em estados costeiros e na Amazônia, por conta do tráfico de drogas, armas, madeira, ouro, minério, tudo", enumerou.

Cecília também defendeu que a questão racial deve pautar a pasta, uma vez que pretos e pardos, os negros, são as maiores vítimas da violência no país.

"Sabemos quem morre, a gente sabe onde morre, então, o novo ministro precisa [de dados] para evitar que isso continue", disse em referência a pessoas negras periféricas.

No seminário, Cecília também destacou preocupação com os nomes apontados pela imprensa como favoritos para o cargo de ministro. Na avaliação dela, o perfil deve reunir habilidades políticas e técnicas, uma vez que a articulação com diferentes governadores exigirá construir consensos.

"Serão muitos desafios, comandar as polícias, as guardas, tomar decisões com os governadores, mas também oportunidade de fazer direito", afirmou.

Para começar a valer, a PEC deve ser promulgada pelo Congresso Nacional, o que deve acontecer nos próximos dias.

Mudanças no STF

No evento do Dara Dados, palestrantes reforçaram a importância de informações padronizadas para políticas públicas antirracistas, tanto no âmbito do Executivo, quanto do judiciário.

Uma das estratégias de movimentos da sociedade tem sido acionar os tribunais superiores como forma de garantir direitos constitucionais e, nessa agenda, o Supremo Tribunal Federal (STF) teve papel decisivo, afirmou Juliana Victoriano, pesquisadora e gerente do Instituto Ibirapitanga.

Ela lembrou que, ao se manifestar a favor, o STF manteve as políticas de ações afirmativas, o decreto que criou procedimentos para regularização de terras quilombolas, e, mais recentemente, impôs limites às operações policiais nas favelas fluminenses, que terminavam com alta letalidade.