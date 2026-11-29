Até o início da tarde, a Defesa Civil contabilizava 186 ocorrências, sem registro de vítimas ou desabrigados. A previsão de novas chuvas mantém a cidade em alerta.

Foram identificados alagamentos em pontos da cidade. Por volta das 14h de hoje, a maior parte dos alagamentos já havia escoado, conforme a prefeitura. Permaneciam alagadas algumas ruas do Bairro Industrial, na região do córrego Humaitá, e na Rua Senador Feliciano Pena, no Mariano Procópio. Nesses locais, o nível elevado do Rio Paraíbuna, que alcançou 4 metros de altura, não chegou a transbordar, mas ainda impede o escoamento das águas. No Jardim Esperança, onde a água já baixou, equipes da limpeza urbana iniciaram os serviços de desobstrução das ruas, galerias e retirada de entulhos.

Um casa desmoronou e a família foi socorrida pelos bombeiros. O imóvel foi interditado. Em outro local da cidade, uma mulher foi resgatada pelas equipes de plantão após a casa inundar. Ela morava sozinha e ficou ilhada no imóvel.

A prefeita Margarida Salomão pede a população que não retorne aos imóveis interditados pela Defesa Civil enquanto as chuvas perdurarem.

Neste mês, o acumulado de chuva já chegou a 450 mm, considerado o novembro mais chuvoso da história de Juiz de Fora. O subsecretário de Proteção e Defesa Civil da cidade, Luís Fernando Martins, informa que locais com risco extremo para deslizamentos nas encostas não apresentaram grandes instabilidades, devido à demolição de casas feitas anteriormente nessa região, evitando riscos maiores.





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