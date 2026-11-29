O Emissário Submarino de Ipanema, inaugurado há 51 anos, passa por obras de revitalização da estrutura. A concessionária Águas do Rio utiliza mergulhadores para substituir, pela primeira vez, 720 peças de 140 quilos que protegem a tubulação contra corrosão.

A poucos metros dos surfistas que ocupam diariamente o mar de Ipanema, existe uma estrutura que atravessa mais de 4 quilômetros do fundo do oceano e faz parte da rotina de cerca de 700 mil cariocas sem que a maioria deles sequer perceba. A intervenção prevê a substituição de 720 peças responsáveis por protegê-lo contra a corrosão. O trabalho está sendo realizado por mergulhadores, a até 30 metros (m) de profundidade.

O projeto receberá investimento de R$ 19,9 milhões e seguirá até o segundo semestre de 2027.

As peças têm 1,8 m de comprimento e pesam 140 quilos cada. Chamadas de anodos de sacrifício e usadas principalmente pela indústria de petróleo, funcionam como uma espécie de para-raio da corrosão: são produzidas para se deteriorar no lugar de outros componentes metálicos, protegendo a tubulação. Os novos anodos têm vida útil estimada em 30 anos.

O trabalho começa em pontos a cerca de 12 m de profundidade e avança progressivamente para trechos próximos de 30 m. Três duplas de mergulhadores se revezam ao longo do dia. Nas áreas mais rasas, cada dupla pode permanecer submersa por aproximadamente uma hora e meia; nos pontos mais profundos, o tempo cai para cerca de 30 minutos.

Na superfície, uma embarcação acompanha todo o serviço. É dali que as equipes se comunicam e monitoram o trabalho realizado no fundo do mar. O barco conta ainda com uma câmara hiperbárica para suporte à operação de mergulho. Antes do início dos serviços, as equipes participaram de simulados de resgate para treinar a resposta a uma eventual emergência.

Estamos falando de uma estrutura com mais de meio século de operação e de uma intervenção que exige planejamento, conhecimento técnico e uma logística muito específica. Nosso desafio é cuidar desse patrimônio e prepará-lo para continuar funcionando nas próximas décadas, afirma o diretor institucional da Águas do Rio, Sinval Andrade.

Obras

A construção do Emissário Submarino de Ipanema começou em 1971. Inaugurado em 26 de setembro de 1975, foi o primeiro emissário submarino do Brasil e representou um importante passo histórico para o esgotamento sanitário da cidade. Antes da estrutura, o esgoto de parte da região central da cidade e de toda a zona sul era despejado nas praias.

Localizada entre os postos 8 e 9, a tubulação tem 4,3 quilômetros de extensão, 2,4 m de diâmetro e atinge 40 m de profundidade no trecho final. Sua capacidade de vazão é de 6 mil litros por segundo.

Antes de chegar ao emissário, o esgoto de uma área que vai da Glória a São Conrado passa por 27 estações de bombeamento e por peneiras que retiram o lixo. Na extremidade da tubulação, 178 difusores pequenos furos distribuídos ao longo da estrutura lançam o efluente no mar de forma controlada, favorecendo sua dispersão em alto-mar.

A partir daí, correntes marítimas, salinidade e luz do sol ajudam a degradar a matéria orgânica. É a combinação entre engenharia e processos naturais que permite tratar, diluir e afastar o esgoto das áreas mais próximas da costa. Todo esse sistema atende a cerca de 700 mil pessoas que vivem em parte do centro e de toda a zona sul da cidade.

Recuperação

Segundo a Águas do Rio, a revitalização do emissário faz parte de uma frente mais ampla de recuperação, modernização e ampliação da infraestrutura de esgotamento sanitário desde o início da concessão, em 2021.

Entre as intervenções estão a primeira limpeza completa do Interceptor Oceânico em décadas, com a retirada de cerca de 3 mil toneladas de resíduos, e a revitalização das estações de tratamento de esgoto da Ilha do Governador, Alegria (Caju), Penha e São Gonçalo, com aumento da capacidade de tratamento.

Quando falamos em ampliar o saneamento, não estamos olhando apenas para novas obras. O Rio tem estruturas construídas há décadas que continuam essenciais para o funcionamento da cidade. Recuperar esse patrimônio e incorporar novas formas de operação e monitoramento também faz parte da transformação do saneamento, destaca Sinval Andrade.

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