A prefeitura de Matias Barbosa MG), na Zona da Mata mineira, decretou, neste domingo (29), situação de emergência nas áreas do município atingidas pelo temporal que atingiram o município com grande intensidade durante a madrugada.

A medida foi oficializada por meio de decreto, com validade inicial de 180 dias. A prefeitura suspendeu também nesta segunda-feira (30) as aulas nas escolas municipais e creches da rede municipal de ensino.

De acordo com a prefeitura, a suspensão das aulas é válida apenas para segunda-feira. O município vai avaliar se a medida pode ser estendida para outros dias da semana.

O funcionamento será divulgado pelos canais oficiais do município. Matias Barbosa fica a cerca de 20km de Juiz de Fora também atingida pela tempestade da madrugada deste domingo (29).

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado de precipitação chegou a cerca de 100 milímetros (mm), mantendo o alerta para os próximos dias.

A tempestade provocou a elevação acentuada do nível do Rio Paraibuna e de cursos d'água locais, como o Córrego São Fidélis, resultando em inundações nas áreas ribeirinhas, enxurradas, alagamento de vias públicas e comprometimento de acessos urbanos.

O decreto tem como finalidade agilizar os trâmites administrativos necessários para garantir o socorro imediato à população, a assistência às famílias atingidas e a recuperação rápida dos serviços essenciais.

Gabinete de Crise

Para coordenar as ações de enfrentamento ao desastre, foi criado um Gabinete de Gerenciamento de Crise, que se reunirá diariamente enquanto durar a emergência. O grupo é liderado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e integrado pelos titulares das secretarias de Obras, Saúde, Assistência Social, Educação e Administração e Fazenda.

As secretarias municipais têm o prazo de 24 horas para disponibilizar servidores, veículos, máquinas e equipamentos à Defesa Civil. Servidores também poderão ser convocados para atuar em regime de plantão e jornada extraordinária.



As áreas atingidas delimitadas pelo decreto seguem sob monitoramento técnico e poderão ser atualizadas conforme o avanço do levantamento de danos realizado pela Defesa Civil. A Prefeitura orienta que os moradores de regiões sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos mantenham atenção redobrada e acompanhem os comunicados oficiais sobre o nível do Rio Paraibuna e do Córrego São Fidélis.

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