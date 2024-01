Um processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) está com inscrições abertas em Juiz de Fora.

Em maio de 2023, a Prefeitura anunciou que iniciava a contratação de uma banca para a realização do concurso público com 330 vagas no Demlurb. Na ocasião, o Executivo informou que um edital seria publicado em até três meses, mas até o fim de 2023 o certame não havia saído do papel.

Cadastro reserva

As inscrições para o cadastro reserva são para contratações temporárias, destinadas aos cargos de Auxiliar de Serviços, Motorista de Veículo Pesado I e Operador de Máquina I.

O cadastro, exclusivo na internet, pode ser feito até as 23h59 da próxima quinta-feira (25). O Executivo ressaltou que “o preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato”.

Os candidatos aprovados serão convocados com o surgimento de vagas, conforme classificação final a ser publicada pelo Demlurb.

Nos dias 26, 29 e 30, o candidato deverá entregar presencialmente a documentação referente aos os títulos para validação das informações prestadas. O atendimento será das 8h às 17h no Centro Administrativo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), que fica na Avenida Francisco Valadares, nº 1000, no Bairro Vila Ideal.

Os editais completos estão disponíveis no site do Demlurb.