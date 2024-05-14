Chocolates de p?scoa Lojas de chocolates apostam em novidades para atrair consumidores, mas acreditam nos produtos cl?ssicos para manter clientes

Renata Solano

*Colabora??o

20/02/2008

Comer chocolates na p?scoa ? permitido at? para os que fazem dieta durante o ano inteiro. Por isso, as lojas e ind?strias do alimento est?o a todo vapor criando, novidades para atrair os consumidores.

Seja um incremento a mais, com decora??o diferenciada ou mesmo o lan?amento de novos produtos, tudo isso faz parte da f?brica do t?o esperado coelhinho da p?scoa. Em Juiz de Fora, uma das lojas de chocolates finos afirma que vai trabalhar com novidades de encher os olhos dos f?s de chocolate.

"Vamos ter alguns lan?amentos como o ovo com casca recheada com trufa de maracuj?, ovo com chocolate estilo europeu, bolo recheado com trufa tradicional, ovo de trufa branco, chocolate com pimenta e os chocolates artesanais em si" , afirma a propriet?ria L?cia Rocha (na foto).

L?cia acredita que as vendas durante a p?scoa v?o ser muito satisfat?rias para os comerciantes deste ramo. "Sempre ficamos com as vitrines vazias depois da data comemorativa. Al?m do chocolate n?s apostamos nas pel?cias que est?o muito belas" , acrescenta.

Mas a tradi??o de comprar ovos e chocolates ? mantida, tamb?m, pela busca dos produtos mais gostosos consumidos no ano anterior. "Nem sempre adianta inventar coisas novas porque o consumidor vem na loja pedindo aquele determinado produto que adorou do ano passado" , comenta a propriet?ria de outra loja de chocolates finos da cidade, Omara Stephan e Silva.

Omara afirma que v?o haver novidades como novas decora?es em ovos de p?scoa, novos modelos e formatos de pirulitos em chocolate e cestas que podem ser montadas pelo cliente. "Sempre s?o sucesso de venda em nossa loja a coelha gr?vida, os ovos decorado e crocante, pois ele possuem uma embalagem diferente que traz ar de sofistica??o, por isso se traduz em um produto muito bacana para presentear" .

Al?m dessas novidades, algumas lojas da cidade oferecem o ovo de p?scoa n?mero cem. "Esse ovo tem que se feito por encomenda, ele tem 2,5 quilos de chocolate e custa R$ 130**. H? tamb?m chocolates em formato de bola de futebol, unido paix?es, cesta de chocolates com forma de cenoura que s?o uma lembran?a charmosa para quem precisa dar presente para muitas pessoas" , comenta Omara.

E nem ? preciso se preocupar em escrever um cart?o, na p?scoa a originalidade ? dar um cart?o com a mensagem de carinho, mas feito em chocolate, claro! E, para quem quer aproveitar a p?scoa para fazer uma declara??o de amor, a dica ? comprar um desses ovos em formato de cora??o.

Motivos para comer chocolates Algumas pesquisas conclu?ram que o chocolate cont?m subst?ncias capazes de evitar a oxida??o do colesterol, por isso, evita o entupimento das art?rias. Al?m disso, trata-se de um alimento que possui substancias t?nicas que estimulam as pessoas nas atividades f?sicas e que aumentam a capacidade de concentra??o. O produto n?o ? apenas uma guloseima, se consumido de maneira equilibrada, o chocolate traz diversos benef?cios, pois ele cont?m prote?na, energia, gordura, pot?ssio, c?lcio, magn?sio e vitaminas do complexo B.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF