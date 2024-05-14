Sexta-feira, 3 de mar?o de 2009, atualizada ?s 16h27

Pesquisa aponta que juizforanos pretendem gastar at? R$ 30 com chocolates na P?scoa

Clecius Campos

Rep?rter

Os consumidores de Juiz de Fora devem gastar at? R$ 30 reais em compras de P?scoa este ano. ? o que aponta a pesquisa* realizada pelo Sindicato do Com?rcio Varejista de Juiz de Fora (Sindicomercio), em parceria com a Federa??o do Com?rcio de Minas Gerais.

De acordo com o presidente do Sindicomercio, Emerson Belloti, o valor est? dentro da expectativa do setor. "Passamos por um momento de crise, mas o apelo da data deve motivar bastante as vendas." O movimento em lojas que comercializam produtos t?picos, segundo Belloti, deve ser maior do que em 2008. "Esperamos um aumento de 15% a 18% em rela??o ? P?scoa passada."

Acompanhando a tend?ncia do brasileiro de deixar tudo para a ?ltima hora, metade dos juizforanos deve iniciar as compras de P?scoa s? na pr?xima semana. Segundo a pesquisa, 52% dos compradores admitiram que s? v?o ?s ruas durante a Semana Santa.

Belloti avisa que consumidor que deixa as compras para a ?ltima hora pode perder promo?es e encontrar tumulto nas lojas especializadas. "Essas pessoas perdem a oportunidade de fazer uma pesquisa de pre?os, devido ao pouco tempo e ? confus?o causada pelo excesso de compradores nas lojas. O ideal ? aproveitar que os produtos est?o expostos e comprar o mais cedo poss?vel" , afirma.

A pesquisa indica ainda que a grande maioria dos consumidores (78,8%) vai ?s compras devido ao apelo da P?scoa. Outros 8,4% devem consumir porque a data ocorre no in?cio do m?s. O cr?dito facilitado e o prazo para pagar devem levar 8% dos consumidores ?s lojas. Os novos produtos e brinquedos s?o respons?veis por atrair 4,9% dos compradores.

Produtos at?picos Al?m de promover o aumento nas vendas de produtos t?picos, a P?scoa acaba influenciando a comercializa??o de itens de outros segmentos. De acordo com Belloti, apesar de o ovo ser produto preponderante da data, alguns consumidores preferem dar e receber livros, perfumes, brinquedos, enfeites ou pel?cias. "A P?scoa movimenta o com?rcio de uma forma geral. A data ainda coincide com o fim da temporada das liquida?es, o que ? ?timo para o lojista."

*A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de mar?o e ouviu 300 pessoas no centro da cidade.