Sexta-feira, 3 de mar?o de 2009, atualizada ?s 16h27
Pesquisa aponta que juizforanos pretendem gastar at? R$ 30 com chocolates na P?scoa
Os consumidores de Juiz de Fora devem gastar at? R$ 30 reais em compras de P?scoa este ano. ? o que aponta a pesquisa* realizada pelo Sindicato do Com?rcio Varejista de Juiz de Fora (Sindicomercio), em parceria com a Federa??o do Com?rcio de Minas Gerais.
De acordo com o presidente do Sindicomercio,
Emerson Belloti, o valor est? dentro da expectativa do setor.
"Passamos por um momento de crise, mas o apelo da data deve motivar bastante as
vendas." O movimento em lojas que comercializam produtos t?picos, segundo Belloti,
deve ser maior do que em 2008.
"Esperamos um aumento de 15% a 18% em rela??o ?
P?scoa passada."
Acompanhando a tend?ncia do brasileiro de deixar tudo para a ?ltima hora, metade dos juizforanos deve iniciar as compras de P?scoa s? na pr?xima semana. Segundo a pesquisa, 52% dos compradores admitiram que s? v?o ?s ruas durante a Semana Santa.
Belloti avisa que consumidor que deixa as compras para a ?ltima hora pode perder
promo?es e encontrar tumulto nas lojas especializadas.
"Essas pessoas perdem
a oportunidade de fazer uma pesquisa de pre?os, devido ao pouco tempo e ?
confus?o causada pelo excesso de compradores nas lojas. O ideal ? aproveitar
que os produtos est?o expostos e comprar o mais cedo poss?vel", afirma.
A pesquisa indica ainda que a grande maioria dos consumidores (78,8%) vai ?s compras devido ao apelo da P?scoa. Outros 8,4% devem consumir porque a data ocorre no in?cio do m?s. O cr?dito facilitado e o prazo para pagar devem levar 8% dos consumidores ?s lojas. Os novos produtos e brinquedos s?o respons?veis por atrair 4,9% dos compradores.
Produtos at?picos
Al?m de promover o aumento nas vendas de produtos t?picos, a P?scoa acaba influenciando
a comercializa??o de itens de outros segmentos. De acordo com Belloti, apesar de o
ovo ser produto preponderante da data, alguns consumidores preferem dar e receber livros,
perfumes, brinquedos, enfeites ou pel?cias.
"A P?scoa movimenta o com?rcio
de uma forma geral. A data ainda coincide com o fim da temporada das liquida?es, o que
? ?timo para o lojista."
*A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de mar?o e ouviu 300 pessoas no centro da cidade.
