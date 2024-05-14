Quinta-feira, 9 de abril de 2009, atualizada ?s 11h10

Filas demoradas e lojas cheias marcam as compras de ?ltima hora para a P?scoa

Patr?cia Rossini

* Colabora??o

Filas, lojas lotadas e muita correria nas compras de ?ltima hora para a P?scoa marcam esta quinta-feira, dia 9 de abril, v?spera do feriado de Sexta-feira da Paix?o. Mesmo quem optou por chegar ? rua mais cedo n?o conseguiu escapar do movimento intenso nas lojas especializadas em chocolate.

? o caso da estudante Cristiane de Oliveira, que deixou as compras para a ?ltima hora por falta de tempo. "Na v?spera, sabemos que o movimento ? mais intenso. At? cheguei mais cedo para pegar menos fila, mas n?o consegui escapar" , afirma. A estudante lamenta a falta de alguns produtos e diz que teve dificuldades para encontrar ovos de chocolate branco.

A falta de tempo tamb?m ? a justificativa da auxiliar administrativa Iran?lia Dutra Rodrigues dos Santos, que reservou a manh? desta quinta-feira para ir ? rua. "Estou surpresa com o movimento e com essas filas logo pela manh?. N?o esperava encontrar as lojas t?o cheias" , comenta. Entretanto, ela garante que foi poss?vel encontrar os produtos que procurava.

J? a aposentada Sueli Lopes Fonseca tem o h?bito de deixar as compras para a v?spera. "Brasileiro ? assim, sempre deixa tudo pra ?ltima hora. Por isso, n?o me surpreendo com a loja cheia e nem com as filas."

Movimento acima das expectativas e estoque desfalcado

De acordo com Daniela Aparecida da Cruz Gomes, promotora de vendas de uma marca de chocolates, um dos benef?cios da compra de v?spera ? a oportunidade de aproveitar as promo?es-rel?mpago. Segundo ela, o movimento est? superando as expectativas do setor. "S?o muitas pessoas na loja, d? at? confus?o. Muitos ovos j? acabaram" , comenta.

O aumento das vendas tamb?m foi percebido por Cl?udia Machado, propriet?ria de uma loja de chocolates. Segundo ela, o movimento de P?scoa est? acima das expectativas e as vendas j? s?o 20% superiores ao mesmo per?odo de 2008.

Quem deixa a compra para a ?ltima hora pode ter dificuldades para encontrar alguns tipos de chocolate, pois os estoques j? est?o desfalcados.A promotora de vendas explica que os ovos infantis s?o os mais procurados e, por consequ?ncia, acabam mais r?pido. "Quem quer comprar ovos de chocolate com brindes costuma procurar um tipo certo ou um personagem espec?fico. O da Pucca, por exemplo, acabou nessa loja e est? dif?cil de encontrar na cidade" .

Em fun??o da falta de produtos nas prateleiras, a secret?ria Graziela Mendon?a teve trabalho dobrado para encontrar o que procurava. Ela foi ?s compras ontem, mas n?o achou o produto desejado. Nesta manh?, teve que enfrentar fila em uma outra loja para comprar o presente.

* Patr?cia Rossini ? estudante de Comunica??o Social da UFJF

Os textos s?o revisados por Madalena Fernandes