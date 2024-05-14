Juizforanos aproveitam a P?scoa para incrementar renda Chocolate artesanal cai no gosto dos consumidores

e garante lucros para produtores caseiros

Patr?cia Rossini

*Colabora??o

17/03/2009

Marcada por tradi?es como a troca de presentes de chocolate e reuni?es de fam?lia, a P?scoa representa uma importante data para quem aposta no chocolate artesanal para aumentar a renda.

Os ovos de chocolate e bombons caseiros surgem como alternativa aos produtos convencionais e caem no gosto dos consumidores que procuram novidades na hora de presentear. Para os produtores artesanais, o per?odo garante um incremento de at? 80% na renda mensal.

Liberdade para criar

Para a chocolati?re Rose Tortoriello, que trabalha com chocolates artesanais h? mais de 25 anos, a liberdade na hora de criar produtos tem?ticos garante um lucro 40% superior aos demais meses do ano. "A maioria dos meus clientes me procura todo ano em busca de uma op??o diferenciada de presente. Por isso, trabalho o tema de v?rias maneiras com ovos, trufas e formatos diversos para oferecer novidades a cada P?scoa."

A criatividade tamb?m ? a aposta da professora de culin?ria Cida Gomes. Com a venda de chocolate artesanal, sua renda cresce em 80% no per?odo. "Quem produz artesanalmente, pode usar a criatividade para elaborar receitas diferentes sem aumentar o custo final do produto. Dessa forma, os chocolates s?o personalizados de acordo com cada pedido e o cliente economiza."

Devido ? grande procura por chocolates diet?ticos, Cida afirma que est? criando novas receitas para atender ?s especificidades desses consumidores. "A venda de ovos e bombons diet est? crescendo muito e a procura ? durante o ano todo. Por isso, tenho criado bastante para esse p?blico."

A professora tamb?m aproveita o per?odo para ministrar cursos de culin?ria relacionados com a P?scoa.

Ao contr?rio de Cida e Rose, que trabalham com culin?ria regularmente, Enneci Otto concilia a produ??o de chocolates com o emprego de funcion?ria p?blica estadual. "N?o fa?o muita divulga??o, a maioria das encomendas que recebo s?o dos colegas de trabalho e de quem fica sabendo por algum coment?rio de quem me conhece. Nesse ano, minha produ??o vai ser reduzida, pois estou muito atarefada no meu emprego."

No caso de Enneci, as vendas de P?scoa representam um acr?scimo de aproximadamente 10% no sal?rio. Entre as cria?es, est?o ovos recheados e coelhinhos de chocolate coloridos para as crian?as.

Propaganda espont?nea

As profissionais entrevistadas pelo Portal ACESSA.com afirmam que o boca a boca ? o principal meio de divulga??o dos produtos. "Das novas encomendas que recebo, muitas s?o de pessoas que foram presenteadas com meus chocolates em outras ocasi?es" , garante Rose Tortoriello.

O mesmo acontece com Enneci, cujos produtos fazem sucesso entre os colegas de trabalho, amigos e familiares. "Como eu quase n?o divulgo meus chocolates, a maioria dos novos clientes me procuram depois de escutar alguma recomenda??o. Minha maior propaganda ? o boca a boca."

Para Cida, que tamb?m prepara doces e salgados para festas, a dedica??o ? um fator determinante para o aumento nos lucros. "Quando recebo encomenda para uma festa de 300 convidados, por exemplo, penso que estou cozinhando para 300 clientes em potencial. A satisfa??o dessas pessoas ? o que vai garantir novas encomendas" , explica.

*Patr?cia Rossini ? estudante de Comunica??o Social da UFJF

Os textos s?o revisados por Madalena Fernandes