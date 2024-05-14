Fabricantes e lojas investem em novidades para a P?scoa ? poss?vel encontrar desde ovos com formatos diferenciados at? os recheados com brindes. H? tamb?m chocolates ? base de soja

Patr?cia Rossini
*Colabora??o
9/3/2009
H? pouco menos de um m?s para a P?scoa, as lojas especializadas em chocolate se preparam para oferecer variedades de produtos para agradar os mais diversos paladares.

A tend?ncia em ovos de chocolate s?o os recheados e trufados, que ca?ram no gosto do consumidor. Para as crian?as, aposta-se em ovos com formatos diferenciados e com brindes. Quem quer fugir do tradicional chocolate ao leite, pode optar pelo tipo com maior concentra??o de cacau ou pelo chocolate ? base de soja.

Presente sofisticado

Na loja onde trabalha a gerente Christiani Lamha Machado, os campe?es de venda s?o os ovos trufados e recheados com marshmallow. As cestas personalizadas tamb?m s?o muito procuradas por quem quer dar um presente diferente. "Oferecemos sugest?es, entretanto, o cliente pode montar a cesta com os produtos de que mais gosta. Geralmente, a pessoa coloca o buqu? de rosas de chocolate, um ou dois ovos, bombons e trufas." O pre?o varia de acordo com os produtos escolhidos. Em uma cesta simples, o cliente desembolsa, em m?dia, R$ 60.

Quem quer agradar, mas n?o quer gastar muito, pode escolher entre as caixas de trufas, bombons, al?m dos coelhinhos de chocolate. Segundo a balconista de uma loja de chocolates finos, D?bora Alves Macedo, os bombons artesanais s?o op?es econ?micas para quem n?o quer perder a sofistica??o.

Entenda as novidades

O chocolate com maior concentra??o de cacau e o ovo ? base de soja est?o se tornando mais acess?veis. Trata-se de alternativas voltadas para p?blicos espec?ficos. O chocolate de soja, por exemplo, ? indicado para pessoas que s?o intolerantes ? lactose. A nutricionista Wanessa Aquino explica que o chocolate ? base de soja n?o leva leite, por isso, ? recomendado para as pessoas que t?m intoler?ncia. Os portadores de doen?a cel?aca (intoler?ncia ao gl?ten) tamb?m podem consumir o chocolate, pois n?o cont?m gl?ten, prote?na presente em alguns ovos de P?scoa convencionais.

Muitas vezes, o ovo ? base de soja tamb?m ? diet?tico, ou seja, n?o possui a?car. Neste caso, ? uma alternativa para portadores de diabetes. A nutricionista lembra, no entanto, que o chocolate diet?tico n?o ? sin?nimo de menos calorias. "Os produtos diet?ticos s?o direcionados aos diab?ticos e n?o s?o indicados para quem quer perder peso. Apesar de ser isento de a?car, o chocolate ? muito gorduroso, tem praticamente as mesmas calorias do convencional."

Para n?o colocar a dieta em risco, aconselham-se os ovos com maior concentra??o de cacau ou o meio amargo. "Os chocolates com maior concentra??o de cacau t?m menos a?car, portanto, s?o menos cal?ricos. Al?m disso, o cacau tem v?rios benef?cios funcionais, ? um alimento fruitivo, que d? sensa??o de prazer", afirma Wanessa.

O cacau ? rico em flavon?ides, uma subst?ncia antioxidante. De acordo com a nutricionista, o consumo do chocolate traz benef?cios ? sa?de cardiovascular e tamb?m ? associado ? preven??o de doen?as como o c?ncer. "No chocolate meio amargo, que tem mais cacau na composi??o, os benef?cios s?o mais evidentes do que no ao leite ou no branco", ressalta.

Wanessa alerta que o chocolate branco ? o maior inimigo da balan?a, por ter mais leite e mais gordura (confira tabela). Entretanto, a nutricionista d? uma boa not?cia: quem tem uma dieta equilibrada e pratica exerc?cios f?sicos regularmente pode comer chocolate todos os dias. "O chocolate ? um alimento que faz bem. Pode ser consumido sem exagero. A quantidade ideal, para n?o comprometer a dieta, ? de 30 gramas por dia, o que equivale a um bombom."

Tipo de chocolate / Energia (100 gramas)

Ao leite ........... 568 kcal

Meio amargo ..... 550 kcal

Branco ............ 576 kcal

Diet?tico ......... 524 kcal

Fonte: Philippi, Sonia Tucunduva.

*Patr?cia Rossini ? estudante de Comunica??o Social da UFJF

Os textos s?o revisados por Madalena Fernandes



