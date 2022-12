O reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) para a BR-040/DF/GO/MG foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme publicado na Deliberação nº 383/2022. A norma e os valores entram em vigor na rodovia explorada pela Concessionária Via 040 a partir da zero hora da segunda-feira (19). O texto aprova o reajuste da TBP correspondente à variação do IPCA no período, que indicou o percentual positivo, após arredondamento, de 8,62%.

A tarifa para a categoria 1 de veículos, de R$ 5,80 passou para R$ 6,30, na forma da tabela anexa, nas praças de pedágio P1, em Cristalina/GO; P2, em Paracatu/MG; P3, em Lagoa Grande/MG; P4, em João Pinheiro/MG; P5, em Canoeiras/MG; P6, em Felixlândia/MG; P7, em Curvelo/MG; P8, em Sete Lagoas/MG; P9, em Itabirito/MG; P10, em Conselheiro Lafaiate/MG e P11, em juiz de Fora/MG.

Segundo a ANTT, o reajuste considera o disposto na subcláusula 3.1 do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (TAC) que define que os valores das tarifas de pedágios a serem praticados serão reajustados, anualmente, a partir da data de celebração do presente termo aditivo, para incorporar a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ainda conforme a Agência as alterações de tarifa da Concessionária são calculadas a partir da combinação de três itens previstos em contrato, que são: o Reajuste: que tem por intuito a a correção monetária dos valores da tarifa e leva em consideração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Acontece uma vez ao ano, sempre no aniversário do início da cobrança de pedágio.Revisão: visa a recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado no contrato de concessão e o arredondamento tarifário: tem por finalidade facilitar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio e prevê que as tarifas devem ser múltiplas de R$ 0,10. Os efeitos econômicos do arredondamento são sempre compensados no processo de revisão subsequente. Ou seja, se neste ano a tarifa foi arredondada para cima, no próximo, o arredondamento será decrescente.

Confira a nova tabela completa:

FOTO: Via 040 - Reajustes nas tarifas de pedágio na BR-040

