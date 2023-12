Marcia Fu ficou em terceiro lugar na 15ª edição do reality show A Fazenda. A juiz-forana teve 12,78% dos votos. Ela disputou o prêmio final contra os concorrentes André Gonçalves, WL Guimarães e Jaquelline Grohalski, esta última a grande vencedora do programa.

Marcia ganhou R$ 50 mil com a terceira colocação. Na rede social X (antigo Twitter), a ex-jogadora de vôlei falou sobre a participação no reality.

“Depois de 20 anos vivendo um anonimato, lá no meu mundinho, eu aceitei abrir uma porta e voltar… abri e cai direto na Fazenda: um mundo muito diferente de tudo pra mim, com pessoas desconhecidas, que também foram lá pra lutar pela mesma coisa que eu, o que pra mim até aí tudo bem, porque eu sou acostumada a entrar em jogo… mas, uma coisa me chamou atenção: o ódio gratuito e intenso que as pessoas desenvolvem no dia de hoje, e a falta de espírito de jogo! Ora, eu não fui rezar missa, gente, eu fui jogar, e eu joguei! Desenvolvi minhas estratégias e joguei, diferente disso, é como ir pra suruba e querer ficar vestido, ora! Eram 22 pessoas na disputa por 1 milhão e meio, que eu não ganhei tá?! Mas, fui pro podium como sempre, rsrs agora eu vou correr atrás desse 1 milhão e meio por que eu não desisto, tá colega?!”.

Trajetória no programa

Marcia esteve envolvida em fofocas, brigas e polêmicas, mas também caiu no gosto do público ao render diversos memes para as redes sociais.

Além disso, durante os dias de confinamento, Marcia cantou a música “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espíndola, e virou sensação. O sucesso foi tão grande que a música lançada em 1985, uma composição de Arnaldo Black e Carlos Rennó, alcançou o topo playlist “virais” do Spotify.

Marcia Fu foi anunciada como uma das 18 participantes da 15ª edição do programa no dia 14 de setembro. Ela já esteve cinco vezes na “roça”, mas venceu todas as disputas e voltou para a casa.

Apesar de inimigas dentro das quadras durante a Olimpíada de Atlanta, em 1996, Marcia recebeu o apoio da cubana Mireya Luis na final do programa.

"Olá Marcia! Finalista! Tenho certeza que você será a ganhadora, um beijo grande da amiga Mireya Luis, de Cuba".

FOTO: Reprodução/X - Mireya Luis, cubana, ex-jogadora de vôlei

Vida

Indicada 10 vezes como a melhor jogadora de vôlei do mundo, Marcia tem 54 anos e começou a carreira aos 12 anos. Em Juiz de Fora, ela jogou pelo Sport Clube e também passou pelo Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

Marcia é medalhista olímpica ao conquistar a medalha de bronze com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Com a camisa amarelinha, a juiz-forana disputou competições mundiais além de ter defendido 12 times brasileiros ao longo da carreira. Em Juiz de Fora, Marcia Fu foi secretária de Esportes após se aposentar no vôlei.

Marcia é mãe solo, tem um filho de 11 anos e sofreu um golpe financeiro do primeiro marido. Desde então, ela não conseguiu reaver o que tinha perdido.