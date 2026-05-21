Dando continuidade à série de entrevistas do caderno Política em Foco, o deputado estadual Noraldino Júnior (PSB) destaca como prioridades do mandato, entre 2023 e 2026, investimentos em saúde, segurança pública, educação e proteção animal, com atuação voltada especialmente para Juiz de Fora e municípios da Zona da Mata.

Entre os principais pontos citados pelo parlamentar está a articulação para viabilizar a implantação do novo Hospital de Pronto Socorro (HPS) no espaço onde funcionaria o Hospital Regional de Juiz de Fora. Segundo Noraldino, o trabalho envolveu diálogo junto ao Governo de Minas e à Prefeitura de Juiz de Fora. No fim de abril, a administração municipal assinou a ordem de serviço para execução dos estudos e projetos do novo equipamento hospitalar.

Outro destaque foi a defesa da retomada do atendimento de urgência e emergência no Hospital João Penido, interrompido há anos. Recentemente, durante agenda na Zona da Mata, o governador Mateus Simões anunciou que o serviço deverá ser retomado em breve.

Na saúde, o deputado também aponta a articulação para garantir R$ 10 milhões em recursos estaduais destinados à Ascomcer para aquisição de um acelerador linear, equipamento de radioterapia considerado um dos mais modernos voltados ao atendimento pelo SUS em Minas Gerais.

Saúde, segurança e educação entre prioridades

Segundo o parlamentar, somente para Juiz de Fora foram destinados cerca de R$ 29,7 milhões em emendas parlamentares ao longo do mandato. Os recursos atenderam principalmente áreas como saúde, educação e segurança pública.

Na área da saúde, Noraldino destaca os repasses à Ascomcer, que recebeu mais de R$ 7 milhões apenas em 2025 para reforço da infraestrutura e manutenção dos atendimentos.

Já na segurança pública, o deputado afirma que o mandato concentrou investimentos para as forças policiais e para o Corpo de Bombeiros, incluindo viaturas e drones com visão térmica destinados à Polícia Militar em Juiz de Fora e região.

“O objetivo é fortalecer o combate à criminalidade com inteligência e melhores condições de trabalho para as forças de segurança”, afirmou.

Na educação, o parlamentar destaca recursos encaminhados para escolas estaduais de Juiz de Fora, entre elas Ana Salles, Francisco Bernardino, Padre Frederico, Colégio Tiradentes, Instituto Estadual de Educação e Sebastião Patrus de Sousa.

Atuação na causa animal ganha protagonismo

Uma das principais bandeiras do mandato, segundo Noraldino, é a proteção animal. O deputado afirma ter ampliado ações de castração e vacinação gratuitas, além de projetos voltados ao combate aos maus-tratos e abandono.

De 2023 até abril de 2026, foram realizadas 13.719 castrações e aplicadas 7.952 vacinas em Juiz de Fora por meio de ações viabilizadas com recursos destinados pelo parlamentar.

No Legislativo mineiro, Noraldino apresentou 47 projetos de lei, individuais ou em coautoria. Entre os destaques está o projeto que institui a política estadual de proteção aos animais comunitários, conhecida como “Lei Cão Orelha”, além de propostas que ampliam punições para maus-tratos e criam políticas de sustentabilidade ambiental nas escolas estaduais.

Entre as propostas transformadas em lei, o parlamentar destaca a legislação que estabelece regras para criação e comercialização de cães e gatos de raça, com foco no combate a canis clandestinos e “fábricas de filhotes”.

Também cita a lei que passou a considerar maus-tratos manter animais permanentemente acorrentados e outra que garante gratuidade de pedágio para veículos que transportam órgãos destinados a transplantes.

Emenda evitou aumento do ICMS sobre ração pet

Noraldino também ressalta a aprovação de uma emenda de sua autoria ao projeto do Governo de Minas que previa aumento da alíquota de ICMS para produtos considerados supérfluos, entre eles a ração pet.

Com a alteração aprovada pela Assembleia Legislativa, a ração animal passou a ser reconhecida como produto essencial, evitando aumento da carga tributária para tutores, ONGs e abrigos.

Outro destaque citado pelo deputado foi a aprovação de emenda que garante alternativas digitais para acionamento de serviços de emergência em locais sem sinal de telefonia celular, permitindo contato com Samu, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil por internet e aplicativos de mensagens.

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