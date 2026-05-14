A série “Política em Foco” segue ouvindo representantes mineiros sobre suas prioridades e entregas no mandato. A entrevistada desta edição é a deputada federal Ana Pimentel (PT), que apresentou um balanço das ações realizadas entre 2023 e 2026, com destaque para a atuação em pautas nacionais e na articulação de recursos para Minas Gerais.

Entre os pontos ressaltados, a parlamentar destaca posicionamentos em votações relevantes no Congresso Nacional. Segundo ela, houve atuação contrária à chamada PEC da Blindagem e apoio à proposta que trata do fim da escala 6x1, sendo, de acordo com seu relato, a única representante da Zona da Mata e do Campo das Vertentes a adotar essas posições em ambos os casos.

Na área legislativa, a deputada também cita participação em projetos voltados à saúde e à educação. Entre eles, a relatoria da proposta que institui a Força Nacional do SUS, iniciativas para redução de filas no sistema público de saúde, o reconhecimento da Funed como patrimônio da saúde pública e a criação da Carteira Nacional de Docente.

O fortalecimento do Sistema Único de Saúde aparece como um dos principais eixos do mandato, ao lado da defesa dos direitos das mulheres, da valorização das universidades e institutos federais e da atuação em políticas públicas com impacto direto nos municípios.

Em Juiz de Fora, a deputada destaca a destinação de recursos para a saúde, incluindo investimentos no Hospital Universitário da UFJF, na Santa Casa e na atenção básica. Entre as ações mencionadas estão a ampliação de serviços de hemodiálise, apoio a programas de transplantes e a construção e reforma de Unidades Básicas de Saúde em diferentes bairros. Também foram citadas iniciativas como o envio de unidades móveis de atendimento e ações voltadas à saúde da mulher.

A atuação regional também incluiu articulação com o Governo Federal em situações emergenciais, como as chuvas que atingiram Juiz de Fora e outras cidades da região, além da viabilização de recursos para obras e serviços em diferentes áreas.

No estado, a parlamentar aponta participação na destinação de verbas para expansão dos institutos federais, renovação da frota do SAMU, construção de unidades de saúde e políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nesse campo, também destaca sua atuação como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.

Além da saúde, os recursos articulados pelo mandato alcançaram áreas como cultura, com apoio a eventos e manifestações populares, e assistência social, com investimentos em equipamentos públicos e programas voltados à redução de desigualdades.

Segundo a deputada, o conjunto das ações buscou aproximar a atuação parlamentar do cotidiano da população, com foco em políticas públicas e investimentos capazes de gerar impactos diretos em Juiz de Fora, na Zona da Mata e em outras regiões de Minas Gerais.

A entrevista integra a série especial da coluna, que reúne diferentes parlamentares com o objetivo de apresentar ao leitor um panorama das prioridades, projetos e recursos mobilizados ao longo dos mandatos.

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