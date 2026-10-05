Com 100% das urnas apuradas no domingo (4), a maior votação no estado de São Paulo foi para o candidato Lucas Pavanato (PL), que teve 3.038.438 votos, seguido por Erika Hilton (PSOL), com 1.596.472 votos, e Sâmia Bomfim (PSOL), que teve 583.107 votos.
Neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026, os eleitores do estado de São Paulo foram às urnas para escolher presidente, senadores, governador, deputados federais e também estaduais. Os votantes elegeram 94 deputados para a Assembleia Legislativa paulista.
Com 100% das urnas apuradas, a maior votação para a Alesp foi da candidata do Partido Liberal (PL), Eduarda Campopiano, com 1.956.238 votos. Em segundo lugar está o político Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 654.627 mil votos.
Veja a lista completa dos eleitos ao cargo de deputado estadual:
EDUARDA CAMPOPIANO (PL) 1.956.238
EDUARDO SUPLICY (PT) 654.627
SOFIA FAVERO (PSOL) 407.773
CARLOS GIANNAZI (PSOL) 367.861
PAULA DA BANCADA FEMINISTA (PSOL) 326.190
GIOVANNI SANCHES (PL) 235.363
ROGERIO LINS (PODE) 229.928
TENENTE COIMBRA (PL) 198.342
RAFA MINATO (MISSÃO) 185.582
DANILO JOAN (PP) 182.839
THOMAZ HENRIQUE (PL) 178.164
EDIANE MARIA (PSOL) 170.844
LUIZA ERUNDINA (PSOL) 169.567
DELEGADO OLIM (PP) 163.918
RODRIGO ASHIUCHI (PL) 162.562
MONICA DAS PRETAS (PSOL) 159.100
ITAMAR BORGES (MDB) 159.058
BRUNA FURLAN (Republicanos) 157.381
MARCOS DAMASIO (PL) 156.691
DANI ALONSO (PL) 155.574
REGINA NUNES (MDB) 154.966
DUDA HIDALGO (PT) 154.953
SARGENTO CASTRO (PP) 143.422
PROFESSORA BEBEL (PT) 142.001
CONTE LOPES (PL) 139.225
FELIPE SERTANEJO (PL) 138.277
ROGERIO NOGUEIRA (PL) 137.335
TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA (PP) 134.006
ANA CAROLINA SERRA (PSDB) 132.881
MARIANA CONTI (PSOL) 126.344
DELEGADA GRACIELA (PL) 125.624 0.
DR. EDSON DA PAIOL (PODE) 124.394
ALEX MADUREIRA (PL) 122.704
LEONARDO GRANDINI (PT) 122.158
DANILO CAMPETTI (Republicanos) 119.904
BARROS MUNHOZ (PSD) 116.413
EMÍDIO (PT) 108.275
PAULO MANSUR (PL) 107.073
RAFAEL SARAIVA (União) 105.174
RODRIGO MAR (PT) 104.820
ENIO TATTO (PT) 102.892
REINALDO ALGUZ MDB) 101.946
MARTA COSTA (PSD) 100.083
CAIO FRANÇA (PSB) 99.840
FRANCO SARDELLI (PL) 98.375
DOUGLAS GARCIA (União) 97.410
PAULO FIORILO (PT) 96.370
DANILO BALAS (PT) 96.188
LUIZ FERNANDO (PT) 94.901
DÉBORA CAMILO (PSOL) 94.895
LETICIA AGUIAR (PL) 94.832
DONATO (PT) 94.779
CARLA MORANDO (PSD) 94.596
RICARDO MADALENA (PL) 94.319
LEANDRO BASSON (PODE) 90.934
PARDINI (PSD) 89.558
ROGÉRIO FRANCO (PL) 89.156
ANALICE FERNANDES (PSD) 88.784
DELEGADO MESQUITA (PP) 87.918
VALDOMIRO LOPES (PSB) 86.893
THAMMY MIRANDA (PSD) 85.619
BRUNO ZAMBELLI (PL) 82.946
ELY SANTOS (Republicanos) 82.559
LÉO OLIVEIRA (MDB) 82.508
THAINARA FARIA (PT) 81.485
MAURO BRAGATO (PSD) 79.157
MARINA BRAGANTE (PSB) 78.957
CORONEL PAGANOTTO (PL) 77.703
SOLANGE FREITAS (União) 77.524
JOÃO PAULO (PT) 76.371
CAMILA GODOI (União) 74.733
CARUSO (MDB) 74.480
KAKA DO AUTISMO (PODE) 74.365
BARBA (PT) 74.115
RAFAEL SILVA JR (PSD) 74.043
RODRIGO MORAES (PL) 73.787
RÔMULO (PT) 73.648
RENATA SENE (Republicanos) 73.526
MARCOLINO (PT) 72.574
JOÃO PAULO RILLO (PT) 72.486
LUCAS BOVE (PL) 71.263
CAPITÃO MOSART (PL) 70.997
ANA PERUGINI (PT) 70.737
SEBASTIÃO SANTOS (Republicanos) 68.118
FABIO FARIA DE SÁ (PODE) 68.055
LISBOA (PL) 67.413
HENRIQUE KRIGNER (NOVO) 66.512
GILMACI SANTOS (Republicanos) 66.474
ISAAC ANTUNES (PL) 61.953
FABIANA BOLSONARO (PL) 61.183
THIAGO AURICCHIO (PL) 59.942
KEIT LIMA (PSOL) 58.984
ATILA JACOMUSSI (PRD) 54.065
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
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