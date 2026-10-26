Os eleitores das cidades paulistas de Macedônia, Martinópolis e Narandiba foram às urnas ontem (25) não somente para votar no novo presidente da República, mas também para eleger seus novos prefeitos.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a eleição suplementar nestas três cidades ocorreu junto com a votação do segundo turno para presidente da República, após os eleitos em 2024 terem os mandatos cassados em decisões da Justiça Eleitoral.

Na cidade de Macedônia, Edvaldo Fechio (PSD) foi eleito prefeito ao conquistar 1.835 votos, que representam 57,54% dos válidos. O outro candidato, Adilson Luiz Helena (União), da Federação União Progressista (PP/União), recebeu 1.354 votos (42,46%) dos válidos. Brancos e nulos somaram 164.

Em Martinópolis, Humberto Emmanuel Schmidt Oliveira (União) venceu o pleito com 8.247 votos, 59,09% dos válidos. Concorreram também os candidatos Marcos Xavier De Almeida Passos Junior (PSDB), que obteve 4.166 votos, o equivalente a 29,85% dos votos válidos, e Gabriel Valões Santos (MDB), com 1.544 votos (11,06%)

Em Narandiba, a vitória foi do candidato Claudio Jose Damacena (União), que recebeu 2.135 votos (56,9%). O candidato Pedro de Barros (PRD) recebeu 1.617 votos (43,10%). No entanto, como a candidatura de Damacena está anulada sub judice, ainda não há definição de eleitos no município.

De acordo com o TRE, enquanto permanecer essa situação de votos anulados sub judice, Damacena não pode ser proclamado eleito. Nessa situação, devem ser convocadas novas eleições.

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