A corrida eleitoral para o Governo de Minas Gerais e para o Senado apresenta um cenário de liderança definida, mas ainda com elevado grau de indefinição entre os eleitores de Juiz de Fora. É o que aponta pesquisa eleitoral encomendada pelo Portal Acessa.com e realizada pela Chromo Pesquisas entre os dias 25 e 29 de agosto.

Na pesquisa estimulada para governador, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Cleitinho Azevedo aparece na liderança, com 30,46% das intenções de voto. O segundo colocado é Patrus Ananias, com 12,09%, seguido por Alexandre Kalil, com 8,09%, e Mateus Simões, com 5,64%.

Na sequência aparecem Ben Mendes (3,27%), Gabriel Azevedo (2,09%) e Flávio Roscoe (1,64%). Outros nomes somam 0,36%.

O levantamento mostra ainda que 8,27% dos entrevistados estão indecisos, enquanto 13,09% declararam voto em branco ou nulo e 15% não souberam ou não responderam. Somados, os três grupos representam 36,36% da amostra, indicando que mais de um terço do eleitorado ainda não apresenta uma escolha efetivamente definida.

Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é apresentado ao eleitor, Cleitinho também aparece na frente, com 17,36%. Patrus Ananias tem 5,09%, Alexandre Kalil 2,64% e Mateus Simões 2,36%. O dado que mais chama atenção, porém, é o elevado percentual de eleitores que não souberam ou não responderam: 63,91%.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Governador

Senado tem disputa mais aberta

A corrida por uma das duas vagas de Minas Gerais no Senado aparece ainda mais pulverizada no levantamento. Na pesquisa estimulada, Carlos Viana lidera em Juiz de Fora, com 10,82% das intenções de voto.

Na sequência estão Marilia Campos, com 9,09%, e Marcelo Aro, com 7,18%. Depois aparecem Victória Mello (4,18%), Vanessa Portugal (3,27%), Domingos Sávio (1,64%), Carlin Moura (1,18%), Marco Antonio Costa, o Superman (1,18%), e Áurea Carolina (1,09%). Outros candidatos somam 0,64%.

O cenário, entretanto, está longe de consolidado. 15,09% se declararam indecisos, 16,27% optaram por branco ou nulo e 28,37% não souberam ou não responderam. Ou seja, quase seis em cada dez entrevistados não apontaram um nome entre os candidatos apresentados.

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre uma segunda opção de voto para o Senado. Nesse cenário, Marcelo Aro aparece em primeiro, com 6,09%, seguido por Carlos Viana (5,27%) e Marilia Campos (4,91%). A parcela de indefinidos e de eleitores que não responderam permanece elevada: 18,45% estão indecisos, 17,82% escolheriam branco ou nulo e 35,46% não souberam ou não responderam.

FOTO: Pesquisa Eleições 2026 - Resultado intenções de voto Senador

Liderança de Cleitinho é mais expressiva no cenário estimulado

Os números indicam que a apresentação dos nomes altera significativamente o grau de definição do eleitorado. No caso do Governo, Cleitinho passa de 17,36% na espontânea para 30,46% na estimulada, enquanto Patrus Ananias vai de 5,09% para 12,09%.

No Senado, Carlos Viana, que registra 0,46% na espontânea, sobe para 10,82% quando os nomes são apresentados. Marilia Campos passa de 3,18% para 9,09%, enquanto Marcelo Aro vai de 2,27% para 7,18%.

Os resultados reforçam que, apesar de alguns candidatos já apresentarem vantagem na pesquisa estimulada, a disputa permanece aberta, principalmente para o Senado, onde a soma de indecisos, brancos/nulos e entrevistados que não responderam supera a intenção de voto de qualquer candidato.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pela Chromo Pesquisas e contratada pelo Portal Acessa.co. Foram realizadas 1.100 entrevistas em Juiz de Fora, entre 25 e 29 de agosto de 2026.

A margem de erro informada é de 2,95 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MG-00366/2026 e BR-02772/2026. A divulgação foi registrada para 31 de agosto de 2026.

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