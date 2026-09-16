Ana Pimentel, Delegada Ione Barboza, Charlles Evangelista, Kátia Dias e Sargento Mello-Casal foram os cinco mais bem posicionados entre candidatos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora.

Os cinco candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral em Juiz de Fora mais bem posicionados na segunda pesquisa eleitoral encomendada pelo Acessa.com foram convidados pelo portal a apresentar uma de suas principais propostas para a população.

A iniciativa teve como objetivo dar espaço para que os próprios candidatos apresentassem uma proposta que consideram prioritária em uma eventual atuação na Câmara dos Deputados. O Acessa.com solicitou apenas uma proposta principal de cada candidato, embora todos tenham outras propostas e bandeiras para suas campanhas.

Na ordem de classificação registrada na pesquisa, os cinco nomes são Ana Pimentel (17%), Delegada Ione Barboza (11,27%), Charlles Evangelista (10,45%), Kátia Dias (9,36%) e Sargento Mello-Casal (7%).

Ana Pimentel

Primeira colocada entre os candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral em Juiz de Fora, Ana Pimentel destacou como principal proposta a defesa da construção de um novo Hospital de Pronto-Socorro (HPS) para a cidade.

A proposta está relacionada à ampliação da estrutura de atendimento de urgência e emergência de Juiz de Fora, diante da demanda existente na saúde pública do município.

Delegada Ione Barbosa

Segunda colocada na pesquisa, a Delegada Ione Barbosa não encaminhou uma proposta para ser apresentada nesta reportagem dentro do prazo solicitado pelo Acessa.com.

Charlles Evangelista

Terceiro colocado entre os nomes pesquisados, Charlles Evangelista apontou como uma de suas principais prioridades a proteção de crianças e adolescentes.

A proposta apresentada pelo candidato está relacionada à criação e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção da infância, com atenção especial à prevenção de situações de violência e vulnerabilidade.

Kátia Dias

Na quarta posição, Kátia Dias apresentou como principal proposta a defesa da criação de um Hospital Veterinário gratuito em Juiz de Fora.

A iniciativa teria como objetivo ampliar o acesso da população a atendimento veterinário, especialmente para pessoas que não possuem condições financeiras de arcar com os custos de consultas, exames e tratamentos para animais.

Sargento Mello Casal

Na quinta colocação, Sargento Mello Casal destacou como principal proposta a criação de uma Lei da Retomada Produtiva.

A iniciativa tem como foco a retomada e o fortalecimento da atividade econômica, com medidas voltadas à geração de emprego, renda e estímulo à produção. Mello propõe incentivo direto para construção de empresas atingidas por enchentes e outros desastres.

Pesquisa

A segunda pesquisa eleitoral encomendada pelo Acessa.com ouviu 1.100 eleitores entre os dias 8 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os percentuais apresentados nesta reportagem correspondem aos candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral em Juiz de Fora que aparecem nas primeiras posições do levantamento.

Registro da pesquisa: TSE MG-00366/2026 e registro nacional BR-02772/2026.

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