Um filhote de tucano foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Bairro São Pedro, em Barbacena, nessa sexta-feira (16). A ave estava em situação de risco, com dificuldade de locomoção, nos fundos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).



Os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre para conter e capturar a ave, que, embora não estivesse ferida, estava arredia e assustada.Ao final dos trabalhos o filhote foi encaminhado para uma clínica veterinária da cidade, para ser avaliado e posteriormente encaminhado à natureza.

