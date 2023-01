Um homem de 28 anos e uma mulher de 27 anos foram presos por tráfico de drogas, em São João Del Rei na noite da última quarta-feira (25). De acordo com a ocorrência, o casal estaria realizando a comercialização de drogas, e recebendo uma comissão pelas vendas.

Com as informações sobre os dois suspeitos, a PM iniciou uma operação no local. Os militares tiveram a informação que por diversas vezes, pessoas faziam contato na casa, com os denunciados, que sempre entregavam algo aos usuários.

Ainda de acordo com a PM, a mulher foi abordada com um outro homem de 38 anos. Com ele, os militares encontraram uma bucha de maconha. A Polícia foi até o imóvel do casal e localizaram uma grande quantidade de drogas e dinheiro. A PM encontrou 02 balanças de precisão, 04 celulares, tabletes e porções maconha, além de sementes e pés da mesma droga, 07 comprimidos de Ecstasy, papelotes e porções de cocaína e a quantia de R$ 4.385,40 em dinheiro





O casal foi preso e levado para a Delegacia.

