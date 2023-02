Um laboratório usado para o plantio de drogas foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais na última terça-feira (31), no bairro Morada do Sol, em Conselheiro Lafaiete, região metropolitana de Belo Horizonte. O local foi encontrado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. De acordo com a Polícia, o dono do espaço, de 30 anos, já era investigado por tráfico ilícito de drogas.

Ao entrarem no imóvel, foi identificado que o local era usado para o cultivo de entorpecentes. Além disso, foram encontrados maconha e vários itens para seu cultivo, incluindo uma estufa e utensílios para plantio de mudas, bomba de irrigação, medidor de ph e remédios utilizados para potencializar o uso da droga.

Ainda segundo a Polícia Civil, o imóvel alugado pelo investigado não levantava suspeitas, pois seus locadores eram idosos e não desconfiavam da ação criminosa ocorrida na residência. Todo o material foi recolhido e o suspeito, que não se encontrava no local, será indiciado pelo crime de tráfico de drogas.





