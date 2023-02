A cidade de Ewbank da Câmara ficou inundada após a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (07). Imagens que circulam nas redes sociais, mostra que um carro é arrastado pela enxurada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe se deslocou até o município para atender a ocorrência de alagamento.

Em Santos Dumont, a cidade registrou vários pontos de alagamento. Além disso, a cidade está sem energia elétrica e também sem o abastecimento de água. A Copasa, responsável pelo fornecimento hídrico da cidade, informou que a previsão é queo abastecimento seja normalizado, gradativamente, assim que o fornecimento de energia for restabelecido.

A chuva forte derrubou duas árvores na BR-040, nos KM 790 e 795, entre Juiz de Fora e Santos Dumont. A Concer, concessionária que administra o trecho, informou que o trânsito está parcialmente interditado e que o trânsito funciona em meia pista. Os motoristas devem ficar atentos ao passarem pelo trecho.

Na BR-040, no KM 106, em Duque de Caxias, a pista ficou alagada. De acordo com a Concer, há uma retenção de seis quilômetros no sentido Juiz de Fora. Já no sentido Rio de Janeiro, há retenção devido ao fluxo de veículos entre km 122 e km 125, na saída para Av.Brasil.





