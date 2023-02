Dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos e um menor, de 16 anos, apreendido pelo crime de tráfico de drogas na tarde desta terça (07) nos bairros Vista Alegre e Grogotó em Barbacena.

VISTA ALEGRE



De acordo com a Polícia Militar, durante uma blitz realizada no bairro, os policiais viram o motorista, o homem de 21 anos, de um carro, go, branco, arremessando algo pela janela. Ele foi abordado pelos militares e durante busca pessoal nada foi encontrado, mas o objeto, uma barra de maconha, arremessado pelo suspeito foi encontrado pelos policiais.



Uma busca no veículo também foi realizada e a equipe da PM acabou encontrando mais uma barra de maconha e três cigarros de maconha, dentre outros materiais.

Os policiais constataram também que o condutor não possuía Carteira de Habilitação (CNH).

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

FOTO: PMMG - Homem é preso por tráfico no bairro Vista Alegre

GROGOTÓ

De acordo com a PM, durante a verificação de denúncia em um condomínio no bairro, os policiais abordaram o alvo da denúncia, o homem de 27 anos, que autorizou os militares a realizarem buscas no interior do seu apartamento.



No local, o adolescente, de 16 anos, também foi abordado. Durante as buscas os militares encontraram um tablete de maconha, um pote contendo uma porção de maconha, uma folha de caderno contendo anotações referente ao comércio de drogas e R$72.



O homem foi preso e o menor apreendido. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de plantão.

FOTO: PMMG - Homem é preso e menor apreendido por tráfico no bairro Grogotó

PMMG - Homem é preso e menor apreendido por tráfico no bairro Grogotó

