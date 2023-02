Um jovem, de 22 anos, foi preso na tarde desta quarta (08) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Senhor dos Montes em São João del-Rei.



Conforme informações da Polícia Militar, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão os militares se deslocaram para uma residência no bairro e durante as buscas encontram um pote contendo uma porção de maconha do tamanho de uma caixa de fósforo, uma lata com sementes de maconha e R$350.

O jovem, suspeito de ser dono do material, foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





DROGAS NO BAIRRO ALTO DAS MERCÊS

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 15h18 os militares receberam uma denúncia que em uma casa no bairro Alto das Mercês estaria acontecendo tráfico de drogas. A dinâmica do crime acontecia com a mulher dentro da casa e quando o usuário chegava, ela se deslocava até os escombros de uma casa demolida, ao lado da sua, pegava a droga, recebia o dinheiro e repassava ao comprador.

Diante dessas informações, os policiais se deslocaram para o local, mas não encontraram nenhum usuário na hora em que chegaram.

Durante as buscas foram encontrados e apreendidos um pote preto contendo nove buchas de maconha e duas porções de cocaína.

A suspeita não foi localizada. O material apreendido foi entregue para a Delegacia de Plantão.

