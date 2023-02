Quatro foragidos da justiça foram localizados e presos pela Polícia Militar em Conselheiro Lafaiete nessa quinta-feira (9).O primeiro foi um homem de 33 anos no Bairro Siderúrgico e em seguida,

um jovem de 18 anos no Bairro Morro da Mina. No Bairro Triângulo foi capturada uma

mulher de 42 anos que se encontrava foragida da justiça pelo crime de sequestro e cárcere

privado. O quarto foragido, um indivíduo de 35 anos, foi abordado no Bairro São João. Todos eles foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.



Tags:

1001 | 5 anos | Ação conjunta | acidente | Adolescente | Ameaça | apreensão | Araçariguama | Armas | atirador | atoleiro | Bebê | Bebê engasgado | Belo Horizonte | Bom Jesus | bombeiros | Borebi | BR 356 | BR-040 | BR-101 | cocaína | Conselheiro Lafaiete | conselherio | Convulsão | Criança | Detido | Distrito Federal | DP Guarus | DPCA | Drogas | égua | Engasgada | Engasgo | falsificação | Furto | Geral | Guarda Municipal | Guarda municipal de várzea paulista | influenciador digital | Internacional | Itaipu | Itaperuna | Jundiaí | Lesão corporal | Limeira do Oeste | Lorena | Menina | Menor infrator | Mortes | Niterói | Operação LockDown | Pensão Alimentícia | PF | PM | Polícia | polícia civil | Polícia civil São Gonçalo | Polícia Militar | Policial salva bebê na dp | porte ilegal de arma | Prende | Preso | Presos | PRF suspeitos armas niterói | prisão | Procurada | Queda de altura | recém-nascido | Rio de Janeiro | roubo | Salto de pirapora | Salva | salvamento | SAMU | Santana do Livramento | São gonçalo | são joão del-rei | SFI | Sorocaba | Suborno | Tentativa de Homicídio | Tráfico | tráfico de drogas | Tribunal do tráfico | Violência