Dois homens, de 22 e 33 anos, foragidos da justiça, foram presos no distrito do Rio das Mortes e em um bloco de carnaval em São João del-Rei.



PRISÃO NO BLOCO

Segundo a Polícia Militar, no fim da noite desta quarta (15) durante um policiamento carnavalesco, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem, de 33 anos, morador do bairro Dom Bosco, era foragido da justiça e estava no bloco.



Os militares foram até om local e encontraram o suspeito. Após uma consulta no sistema, foi contatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.



RIO DAS MORTES



De acordo com a PM, na tarde desta quinta (16) os policiais tinham em posse um mandado de prisão em aberto do jovem, de 22 anos, morador do bairro Águas Férreas. As equipes iniciaram o rastreamento e localizaram o suspeito no distrito do Rio das Mortes.



O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

