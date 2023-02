FOTO: Divulgação Polícia Civil - Material pornográfico apreendido

Um homem de 57 anos foi preso por pornografia infantil, na sexta (24), no bairro Santa Bernadete, em Ubá. Inicialmente, a equipe da Polícia Civil cumpria um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito para localizar uma arma utilizada por ele para matar animais no bairro em que reside. Além de localizar a arma e munições, os policiais encontraram uma quantidade significativa de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de pornografia infantil, previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhado ao sistema prisional. O infrator também responderá pelo delito de maus-tratos a cães e gatos, uma vez que se utilizava de espingarda de pressão para tentar contra a vida dos animais. O crime ambiental praticado pelo suspeito está previsto no art. 32da Lei Federal 9.605/98.

A ação foi desencadeada por policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional em Ubá, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

Os crimes contra os animais começaram em janeiro deste ano, quando o infrator adquiriu uma espingarda de pressão e atirou contra um gato. Ele atingiu a perna do felino, fraturando gravemente o fêmur do bicho. O animal foi socorrido e, segundo a Polícia Civil, o rastro do sangue do gato indicava que o local do ocorrido seria a laje da residência do suspeito. O pet passou por cirurgia para aplicação de placas e parafuso, e o projétil foi recuperado dentro do corpo dele.

A arma e as munições apreendidas, em um primeiro momento, são compatíveis com a munição que atingiu o animal, causando-lhe as lesões. As investigações prosseguem e todos os materiais foram encaminhados à perícia.

