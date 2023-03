Quatro pessoas, dois homens de 19 e 21 anos e duas mulheres de 21 e 30 aos, foram presos por tráfico de drogas, com 148 pedras de crack, no bairro São Sebastião em Conselheiro Lafaiete.



Segundo informações da Polícia Militar, as drogas estavam na residência em que os suspeitos se encontravam. No local foram localizados e apreendidos cadernos com anotações do tráfico, material para embalar drogas, R$500, 148 pedras de crack, quatro tabletes três porções e 11 buchas de maconha.



Os quatro envolvidos foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

Tags:

