Dois homens, de 51 e 27 anos, um deles foragido da justiça, foram presos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, apreendidos pelo crime de tráfico de drogas nesta quinta (16) em Ressaquinha.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais se deslocaram até uma residência em que um foragido da justiça estaria e encontraram lá uma moto, XTZ 150 bege, produto de furto.

No imóvel estavam os dois adolescentes e o homem de 27 anos, e durante uma busca pessoal nada foi encontrado, porém durantes as buscas no imóvel os militares conseguiram localizar e apreender 17 pedras de crack, R$277 e uma arma calibre .32.

O foragido, de 51 anos, foi encontrado em outra residência e capturado pela PM.

Os quatro envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

PMMG - Dois homens são presos e dois adolescentes apreendidos por tráficos de drogas em Ressaquinha

