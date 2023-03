Um jovem de 19 anos foi detido no domingo (19), por tráfico de drogas, durante ação policial na Rua Marechal Floriano Peixoto em Conselheiro Lafaiete. O rapaz foi detido no dia 14 de março pelo mesmo crime. Pouco depois de restabelecer a liberdade, o indivíduo já estava de volta à atividade ilícita. Ele foi preso em flagrante com 10 buchas de maconha, 26 papelotes de cocaína e 15 pedras de crack.

Na sexta-feira (17), um garoto de 16 anos foi abordado com 12 pedras de crack , quatro buchas de maconha, um celular e R$40. Ele foi parado durante um patrulhamento pelo Bairro São Jpão.O menor foi apreendido e os materiais encaminhados para a Delegacia.





