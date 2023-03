Três pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo durante o fim de semana nos municípios de Jeceaba e Belo Vale. A primeira prisão aconteceu na sexta-feira (17), quando duas pessoas de 36 e 44 anos trafegavam em um automóvel na Zona Rural de Costa, em Belo Vale, quando foram abordados com um revólver calibre ponto 38 e 56 cartuchos calibre ponto 12, cinco rádios comunicadores e cinco facas. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia, o veículo Fiat Strada foi

apreendido e removido ao pátio credenciado.

No sábado (18), um homem de 36 anos foi preso após ser abordado com uma espingarda calibre ponto 12 em Bituri, Zona Rural de Jeceaba, juntamente com 12 cartuchos intactos de mesmo calibre. O autor foi abordado tentando realizar caça em uma área privada, sem permissão e não apresentando documentação relacionada a tal atividade. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil juntamente com armamento e os cartuchos apreendidos.

