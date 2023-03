Um homem, que não teve a idade revelada, foi roubado ao descer do carro para abrir uma porteira na madrugada desta terça (21), por um homem que colocou uma faca em seu pescoço, na Granjas Margarida em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava indo para o local, parou o carro e desceu para abrir uma porteira, no momento que foi surpreendida por um suspeito, moreno e de cavanhaque, que estava escondido na mata. Ele colocou uma faca em seu pescoço, a puxou até o veículo e começou a revirar o carro. A vítima contou que suspeito dizia que estava procurando dinheiro. Enquanto o homem revirava o carro, um outro indivíduo, branco, chegou em uma moto e parou logo atrás do carro.



Os suspeitos pegaram R$15, dois cartões crédito e fugiram. Até o momento não foram encontrados. A PM segue no rastreamento.



