Um homem de 35 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública nesse domingo (2), em Conselheiro Lafaiete. De acordo com o Registro feito pela Polícia Militar, o homem efetuou os disparos e fugiu em um carro. Ele foi abordado pela equipe da PM no Bairro Jardim Europa. Com ele foi encontrado um revólver calibre ponto 32 e cinco cartuchos deflagrados, um papelote de cocaína e R$400. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia, junto com os materiais confiscados.





