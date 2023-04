Uma jovem de 26 anos foi presa por furtos no Centro de Barbacena na manhã desta terça-feira(04). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para o Centro da cidade, onde uma mulher, 64 anos, relatou que estava na Rua Lima Duarte e foi alertada que estava com a bolsa aberta. Ao verificar o interior da bolsa, constatou a subtração de quatro moedas de R$ 1,00, uma nota de R$ 5,00, três cartões de banco e a identidade.



Ainda de acordo com os policiais, no local, também estava uma outra mulher, 78 anos, que relatou que estava na Avenida Bias Fortes, dentro de um estabelecimento comercial quando foi levemente empurrada por uma pessoa que não conseguiu identificar e, em seguida, constatou que a bolsa estava

aberta e faltava a quantia de R$ 100,00, dois cartões de banco, um cartão de plano de

saúde, a CNH e um cordão dourado folhado.



Enquanto a equipe acionada atendias as vítimas, uma outra equipe da Polícia Militar foi abordada em

uma loja na Rua XV de Novembro onde o vendedor relatou que na segunda-feira (03), uma pessoa havia tentado efetuar compras no cartão de crédito de uma terceira pessoa e o pagamento foi negado pela operadora. Em seguida, o dono do cartão entrou em contato com a loja e relatou que teve o cartão furtado. Nesta terça, a mulher foi na loja novamente e tentou efetuar uma compra que também foi negada. O atendente, ao ver que a mulher entrou em outra loja, acionou os militares.



A corporação foi à loja onde estava a suspeita, 26 anos, sendo realizada a abordagem. Após verificação na bolsa da mulher, foram localizados diversos cartões de terceiros. A mulher também estava com uma embalagem vazia de maço de cigarro, na qual foi encontrada uma porção de substância semelhante a maconha.



Foram confirmados que alguns pertences que estavam com a autora eram das vítimas que estavam na base de setor. No total, a PM apreendeu um aparelho celular, um carregador de celular, uma porção de maconha, cinco cartões de banco, dois documentos das vítimas, a quantia de R$ 1999,45, três cartões diversos, uma pochete e seis peças de vestuário com etiquetas.



A Policia Militar comprovou ainda que a suspeita, havia efetuado compras com cartões produtos de furto, o que demandou contato com lojistas para comprovação dos fatos e recolhimento do material que foi recuperado.

Ainda foi verificado que a autora tentou efetuar compras com os cartões furtados em outros estabelecimentos na área central sob alegação que estava utilizando o cartão de parentes.



A mulher foi presa por furto e estelionato e encaminhada para a Delegacia de Polícia.

Tags:

134 | Água Santa | Apoio tático | assalto | Atafona | Bicicleta | Campos | Celular | Celulares | Centro | Cepop | comércio | Crime | Flagrante | Furto | Geral | Guarda Municipal de Jundiaí | Icaraí | Na Foz | Niterói | PM | Polícia | Preso | Preso em flagrante | prisão | Receptação | roubo | SJB | Sorocaba | Suspeito | Violência