Um jovem, de 22 anos, foi preso por tráfico de drogas com mais de mil pedras de crack após cumprimento de mandado de busca e apreensão da Polícia Militar (PM), na manhã dessa quinta-feira (31) no Bairro Santos Dumont em Andrelândia.

De acordo com a PM, a corporação recebeu uma denúncia anônima referente ao tráfico praticado na residência do suspeito. Durante uma busca no imóvel foram encontradas 124 pedras de crack, que o jovem tentou se livrar, dois rádio comunicadores, um celular, dois tabletes de maconha e R$399.

Em uma mata, nas proximidades da casa, foram localizadas 1.000 pedras de crack.



O jovem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido na ação.

MAIS PROCURADO DE MINAS GERAIS QUE ATUAVA EM ANDRELÂNDIA ASSASSINADO

Nessa semana, o criminoso na lista dos mais procurados de Minas Gerias, David Benedito dos Santos Neto, de 29 anos, conhecido como "Lerdão", foi assassinado no Rio de Janeiro. David, que atuava em Andrelândia e São Vicente de Minas, foi encontrado morto após um suposto conflito entre narcotraficantes na Comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), David possuia "mandado de prisão em aberto e condenação superior a 5 anos de prisão. Exerce liderança entre integrantes de facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro, atuante em Andrelândia/MG e região. É apontado como mandante de crime de homicídio ocorrido em Andrelândia, motivado por disputas pelo controle e domínio territorial de pontos de tráfico de drogas."