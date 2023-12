Três veículos foram apreendidos durante a prática irregular conhecida como “Rolezinho de Natal”, na tarde dessa segunda-feira (25), em Miraí.

A prática consiste em motociclistas dirigirem em alta velocidade e causando muito barulho. Segundo a Polícia Militar (PM), a ação gerou grande perturbação da ordem pública e do sossego. A Operação “Natalina” fiscalizou o trânsito para identificar veículos e condutores irregulares.

Diversos veículos foram abordados e um deles foi removido por falta de licenciamento e outros dois para sanar as irregularidades; todos foram autuados por infração de trânsito.

Foram emitidos ainda 10 autos de infração de trânsito (AITs).



De acordo com o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a direção perigosa, quando praticada, pode desencadear uma infração. Ela é caracterizada quando o condutor realiza arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

Direção perigosa é uma das infrações gravíssimas autossuspensivas descritas pelo CTB. Além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo período que varia de 2 a 8 meses, o condutor ainda poderá ter que pagar uma das multas mais caras do CBT, pois a infração gera multa multiplicada 10 vezes, chegando ao valor de R$ 2.934,70.