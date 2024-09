Na noite de domingo (1º), um homem de 45 anos foi hospitalizado com ferimentos graves após ser esfaqueado pela companheira, de 36 anos, em Belo Vale. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio tentado.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi chamada ao Hospital e Maternidade Municipal Henrique Penido, em Belo Vale. A vítima, havia dado entrada na unidade com múltiplos ferimentos causados por esfaqueamento. De acordo com o relato da vítima, os golpes foram desferidos por sua companheira, de 36 anos, e atingiram a face, a nádega esquerda e a região do coxo femoral esquerdo.

O homem, que se encontra em condição estável, descreveu a agressão como um ataque violento e inesperado. A Polícia Militar, após colher o depoimento da vítima e realizar uma investigação preliminar, identificou a responsável pelos ferimentos como sua companheira.

A mulher foi detida e levada à Delegacia de Polícia local. Ela será investigada pelo crime de homicídio tentado.