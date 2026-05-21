O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagraram uma operação contra uma organização criminosa investigada por atuação em esquema de cartel de placas automotivas na Zona da Mata mineira. A ação teve como objetivo cumprir mandados judiciais e reunir provas relacionadas a fraudes e práticas ilícitas envolvendo o setor.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de manipular o mercado de estampagem de placas veiculares, comprometendo a livre concorrência e causando prejuízos aos consumidores. As apurações apontam ainda possíveis crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes relacionadas à atividade econômica.

A operação contou com atuação integrada entre promotores de Justiça, delegados e equipes das forças de segurança. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que serão analisados no decorrer das investigações.

De acordo com o MPMG, as investigações seguem em andamento para identificação de todos os envolvidos e aprofundamento das possíveis irregularidades praticadas pelo grupo criminoso.

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