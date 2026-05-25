Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (25) após furtar ferramentas de uma obra na Avenida Sanitária, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, os materiais foram recuperados após o suspeito ser abordado carregando diversos objetos.

De acordo com a ocorrência, a equipe policial recebeu informações via rádio sobre um homem em atitude suspeita saindo de uma obra e conseguiu localizá-lo durante deslocamento pela região.

Durante a abordagem, os militares encontraram várias ferramentas com o suspeito. Conforme a PM, ele apresentou versões divergentes sobre a origem dos materiais.

Ainda segundo os policiais, um contato telefônico encontrado em uma das ferramentas ajudou na identificação da vítima, que reconheceu os objetos furtados.

Os militares foram até a obra e constataram sinais de arrombamento e entrada no imóvel.

O suspeito foi encaminhado junto da vítima para a Delegacia de Plantão de Barbacena.

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