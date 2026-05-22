Quatro pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada na tarde de quinta-feira (21) em Barbacena. A ação aconteceu em um condomínio residencial no bairro Grogotó durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foi perseguido e abordado. Com ele, os policiais encontraram dinheiro e drogas.

Durante buscas no trajeto percorrido pelo suspeito, os militares localizaram uma sacola contendo 15 pinos de cocaína e 62 pedras de crack. De acordo com a ocorrência, o homem confessou ser dono do material.

Em outro bloco do condomínio, os policiais encontraram outro morador com maconha, dinheiro e uma máquina de cartão.

Ao todo, foram apreendidos 62 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, duas buchas de maconha, seis celulares, uma máquina de cartão e R$ 1.190 em dinheiro.

Os suspeitos presos têm 19, 25, 28 e 30 anos. Eles foram encaminhados para a delegacia junto com os materiais apreendidos.

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